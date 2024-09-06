«حديد الإمارات أركان» تغيّر هويتها المؤسسية إلى مجموعة «إمستيل»

أعلنت شركة حديد الإمارات أركان، أمس، عن تغيير هويتها المؤسسية إلى مجموعة «إمستيل»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك في إطار استراتيجيتها الطموحة لتصدر مشهد التحول الصناعي المستدام، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وذكرت الشركة في بيان أنه جرى إطلاق الهوية الجديدة والنموذج التشغيلي للمجموعة خلال حدث رسمي أقيم في أبوظبي، بحضور كبار الشخصيات، وأكثر من 400 ضيف من عملاء الشركة وشركائها وموظفيها.

وتجسّد الهوية البصرية الجديدة للمجموعة عملية الدمج الناجح بين شركتي «حديد الإمارات» و«أركان لمواد البناء»، الذي تم في الربع الأخير من عام 2021، ونجم عنه إطلاق أكبر شركة للحديد ومواد البناء في دولة الإمارات، بقيمة أصول إجمالية تبلغ 13 مليار درهم، وقاعدة قوية وإمكانات هائلة قادرة على تحقيق نمو كبير في الأسواق المحلية والعالمية.

وستتبع مجموعة «إمستيل» وحدتي أعمال بارزتين، هما: «حديد الإمارات»، و«أسمنت الإمارات»، والتي تضم محفظتها مصنع العين للأسمنت، ومصانع الإمارات للطابوق، وشركتي أنابيب وأركان للأكياس.

وستعمل هاتان الوحدتان على تقديم منتجات عالية الجودة لتلبية الطلب المتزايد في السوق الإماراتية، ودعم احتياجات قطاعي البناء والتصنيع العالميين. وتعتمد هيكلية عمل مجموعة «إمستيل» على نهج قائم على المرونة التي تتيح إضافة وحدات أعمال وشركات جديدة عند الحاجة، بما يدعم قدرات النمو في السوق، وإطلاق خطوط إنتاج جديدة.

وستحرص مجموعة «إمستيل» على دمج الابتكار والاستدامة في صميم استراتيجية أعمالها، وذلك من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات، واعتماد أفضل الممارسات لإثراء السوق بحلول متقدمة، مع رفع استخدام الطاقة النظيفة في أعمالها، ووضع الاستدامة نصب أعينها لتقديم المزيد من المنتجات منخفضة الانبعاثات الكربونية، إلى جانب إعطاء الأولوية للسلامة والجودة والكفاءة.

كما ستسهم مجموعة «إمستيل» في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، إذ تبلغ حصتها من حجم النشاط الصناعي في أبوظبي 11%، وفي سوق الحديد في دولة الإمارات 60%. وتلتزم المجموعة بدعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع الصناعي في البلاد، حيث حصدت خمس جوائز مرموقة، بما في ذلك جائزة «رواد الصناعة الرقمية 4.0 في الإمارات» من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، المهندس سعيد غمران الرميثي: «يشكل إعلاننا عن هويتنا المؤسسية ونموذج أعمالنا علامةً مهمة في مسيرة نمونا وتطورنا، حيث تواصل المجموعة سعيها الدائم لدعم عملائها وتوفير المزيد من القيمة المضافة لمساهميها». وأضاف: «تعكس هذه الخطوة خططنا المستقبلية الطموحة للتوسع والنمو وتحقيق التحول الرقمي، كما أنها تمثل التزامنا بتوفير المنتجات والخدمات والحلول لبناء عالم أفضل، وإطلاق معايير عالمية للاستدامة من خلال تطوير سلسلة توريد منخفضة الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع شركائنا».