أظهرت دراسة لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» نشرت نتائجها أمس، انتعاش القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال أغسطس الماضي، بدعم من زيادة الطلبيات الجديدة، فيما سجلت دبي أسرع نمو في الطلب خلال خمسة أشهر.

ووفقاً للدراسة، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.2 نقطة في أغسطس من 53.7 نقطة في يوليو، مع تعزيز نمو الإنتاج والمبيعات، فيما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.1 نقطة الشهر الماضي من 58.1 نقطة في يوليو، بدعم من أنشطة الأعمال الجديدة وأعمال المشروعات.

وزاد نمو الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، إذ قفز المؤشر الفرعي إلى 59.1 في أغسطس من 57.5 في يوليو.

وأشارت الدراسة إلى أن الشركات في القطاع الخاص غير النفطي ظلت واثقة إزاء التوقعات على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.

واستفادت الشركات غير المنتجة للنفط من الارتفاع القوي في طلبات الشراء الجديدة في منتصف الربع الثالث من العام الجاري. وأفادت تقارير من الشركات المشاركة في دراسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن تحسن الظروف المحلية، حفّز على زيادة الإنفاق التجاري والاستهلاكي، في حين أدى التحسن في الطلب الدولي إلى أكبر زيادة في طلبات التصدير الجديدة منذ أكتوبر 2023، ونتيجة لذلك تسارع نمو الأعمال الجديدة بشكل عام إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر.

إلى ذلك، أظهر مؤشر مديري المشتريات في دبي تحسن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بوتيرة أقوى في أغسطس.

ويعود ذلك إلى الزيادة الأسرع في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث ارتفع معدل نمو الطلب إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، كما استؤنفت عمليات تخزين مستلزمات الإنتاج.

وقال خبير اقتصادي أول في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، ديفيد أوين: «تظل الشركات واثقة بأن نمو الإنتاج سيستمر على مدى العام المقبل، خصوصاً مع استمرار قوة المبيعات وتوافر مستويات كافية من الأعمال المعلقة لدى الشركات لإنجازها».

• تسارع نمو الأعمال الجديدة في الدولة بشكل عام إلى أعلى مستوى منذ 5 أشهر.