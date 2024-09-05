«تعاونية الاتحاد» تكشف عن أول فرع لها في مجمع سكني بدبي

وقعت «تعاونية الاتحاد» مذكرة تفاهم مع شركة «LMD» لإنشاء أول فرع للتعاونية في مجمع «روكان» السكني الواقع في وادي الصفا في منطقة «دبي لاند».

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لإنشاء أول فرع لتعاونية الاتحاد في مجمع سكني على مساحة 21 ألف قدم مربعة.

وذكرت التعاونية في بيان، أمس، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار خططها واستراتيجياتها التعاونية للتوسع في مشروعات جديدة تلبي حاجات جميع الفئات المجتمعية في إمارة دبي، مشيرة إلى أن الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، والشريك المدير لـ«LMD»، حمد العبّار، وقعا الاتفاقية.

وقال الهاشمي إن «توقيع اتفاقية شراكة مع (LMD) يتماشى مع التزام التعاونية بمعايير الاستدامة ودعم المجتمعات المحلية، ضمن مبادراتها المجتمعية وخططها للتوسع والانتشار، بما يعود بالنفع على جميع المساهمين والمستهلكين والسكان».

وأضاف أن «التعاونية حريصة على إيجاد شراكات جديدة تعزز مشروعاتها الاستثمارية، وتوسع أعمالها في مختلف مناطق دبي، مع ضمان توفير منتجات ذات جودة عالية، وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة عالمياً».

من جهته، قال العبار، إن «الاتفاقية تؤكد سعينا إلى توسيع نطاق أعمالنا، وسعداء بالتعامل مع (تعاونية الاتحاد) وأن يكون لها أول فرع في مجمع روكان السكني»، مشيراً إلى أن «الاتفاقية مع التعاونية هي بمثابة شهادة على التزام الشركة بأهدافها وتوفير أفضل الخدمات لسكان المجمع».