الأسهم المحلية تستقطب 4.35 مليارات درهم سيولة في 3 جلسات

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 4.35 مليارات درهم على مدار الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الجاري (الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء)، وسط تركيز المتعاملين على أسهم قطاعات العقار والمالية والبنوك.

وتوزّعت السيولة بواقع 3.23 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.12 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 1.44 مليار سهم من خلال أكثر من 90.33 ألف صفقة.

وفي نهاية تداولات اليومية بجلسة أمس، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي 0.12%، ليغلق عند 4364.76 نقطة، بعد التداول على 177.96 مليون سهم بقيمة 329.55 مليون درهم عبر تنفيذ 11.05 ألف صفقة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 1010.32 ملايين درهم، متراجعاً بنسبة 1.02%، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 34.64 مليون درهم، ومتراجعاً بنسبة 0.25%، ثم سهم «دريك آند سكل» بسيولة 32.88 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 2.4%.

كما تراجع مؤشر «فوتسي» سوق أبوظبي العام «فادجي» في نهاية تداولات أمس، بنسبة 0.13% إلى مستوى 9366.71 نقطة، بعد تداول 220.06 مليون سهم بقيمة 1.01 مليار درهم عبر 21.65 ألف صفقة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط بسيولة 179.3 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 0.1%، تلاه سهم «أدنوك للحفر» جاذباً نحو 91.42 مليون درهم، ومرتفعاً بنسبة 1.32%، ثم سهم «الدار العقارية» بسيولة 75.98 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 1.45%.