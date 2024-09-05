مزايدة لتطوير أسواق مجتمعية في أبوظبي

دعا مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، الشركات المملوكة بالكامل من مواطني دولة الإمارات، والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إلى تقديم مستندات عروضها للمشاركة في مزايدة لتطوير أسواق مجتمعية بنظام عقود المساطحة.

وتطرح المزايدة فرصاً للاستثمار طويل الأمد، لتطوير أسواق مجتمعية في سبع مناطق رئيسة في إمارة أبوظبي، هي: الصدر، والعدلة، والقطارة، والمرفأ، والسلع، ومدينة زايد، وغياثي. وتتضمن المشروعات تصميم وبناء وصيانة مرافق الأسواق المجتمعية، بما في ذلك منافذ البيع بالتجزئة وصيدليات و«سوبر ماركت» ومطاعم.

ويتوجب على المستثمرين الراغبين في المشاركة تقديم عروضهم في موعد أقصاه 17 أكتوبر 2024.