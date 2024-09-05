«طاقة» تستكمل الاستحواذ على «حلول المياه المستدامة»

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، استكمال اتفاقيتها للاستحواذ على «شركة حلول المياه المستدامة القابضة»، حيث استكملت الاستحواذ على جميع أسهمها القائمة مقابل 1.7 مليار درهم.

وأفادت «طاقة» في بيان، بأن «شركة حلول المياه المستدامة القابضة»، تمتلك «شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة» التي تأسست في عام 2005، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، إلى جانب إنتاج المياه المُعاد تدويرها في إمارة أبوظبي. كما توفر حلولاً مستدامة لمياه الصرف الصحي، من خلال التركيز على استعادة الموارد المائية وإعادة تدوير المياه، وهي خاضعة للإطار التنظيمي نفسه الصادر عن دائرة الطاقة في أبوظبي، الذي تخضع له أعمال النقل والتوزيع في «طاقة» بأبوظبي. وتمتلك الشركة كذلك شبكة متنامية من خطوط أنابيب مياه الصرف الصحي، يبلغ طولها 13 ألف كيلومتر تقريباً، وتبلغ قدرتها على معالجة المياه نحو 1.3 مليون متر مكعب يومياً عبر 43 محطة، وتضم أصولاً منظَّمة تبلغ قيمتها نحو 17.5 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، جاسم حسين ثابت، إن إضافة أعمال المياه المعالجة إلى محفظة «طاقة»، إلى جانب الأعمال الأخرى لدينا في مجال تحلية المياه ونقلها وتوزيعها، ستمكننا من تحسين طرق إنتاج واستخدام وإعادة استخدام المياه. وبذلك نستطيع توفير مجموعة أوسع من الحلول في قطاع المرافق، مع مواصلتنا النمو في دولة الإمارات ودولياً.

وأضاف: «تتماشى عملية الدمج هذه بشكل كبير مع استراتيجيتنا لتحقيق الحياد المناخي، بما يساعد على ضمان أمن المياه في دولة الإمارات، مع تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بها، وذلك من خلال الكفاءة في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة حلول المياه المستدامة القابضة، المهندس أحمد الشامسي: «بانضمامنا إلى (طاقة)، تتعزز قدرتنا على ضمان الاستخدام المسؤول للمياه، وإعادة استخدامها، ودعم الاقتصاد الدائري، وتعزيز النمو هنا في دولة الإمارات وخارجها. وبصفتنا مسؤولين عن إدارة المياه المستدامة، فنحن شركة يُعتمد عليها في مجال المياه منخفضة الكربون، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الحلول المتكاملة والمبتكرة المدعومة بالتقنيات المتطورة والتميز التشغيلي لقيادة التحول في قطاع المياه لمصلحة زبائننا».