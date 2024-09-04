«الزراعي الصيني» يدرج سندات بـ 400 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحبت بورصة «ناسداك دبي»، بإدراج سندات بقيمة 400 مليون دولار، بمعدل فائدة متغير من البنك الزراعي الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي)، وهو الإصدار الثاني للسندات من قبل البنك في «ناسداك دبي» على ضوء استمرار توطيد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين.

وقالت البورصة في بيان أمس، إن السندات الصادرة في إطار برنامج السندات متوسطة الأجل بقيمة 15 مليار دولار، تستحق في عام 2027، مشيرة إلى أن البنك الزراعي الصيني، يعد أحد البنوك «الأربعة الكبار» في الصين.

وقُرع جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، بحضور القنصل العام للصين في دبي، أو بوكيان، إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، حامد علي. وأشادت بوكيان، بالمؤسسات التابعة للبنك الزراعي الصيني في دبي، وجهودها لتعزيز مبادرة الحزام والطريق، متوقعة أن تكثف المؤسسات المالية الصينية في دبي، نشاطها وجهودها بهدف تحقيق تطلعات البيان المشترك الذي وقعته حكومتا الإمارات والصين في مايو من العام الجاري، ما يعزز الزخم المالي في المشروعات التجارية المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق.

من جانبه، قال علي: «تلتزم (ناسداك دبي) باعتبارها المركز العالمي الرائد لإدراج السندات بتوفير منصة قوية ومبتكرة للمصدرين العالميين للوصول إلى المستثمرين من المنطقة والعالم».