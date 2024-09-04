«دبي للسلع» يستضيف «هاكاثون الويب 3» في 20 نوفمبر

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، وبورصة الأصول المشفرة العالمية «بايبت»، عن استعدادهما لإطلاق النسخة الثانية من «هاكاثون الويب 3»، في 20 نوفمبر المقبل، بالمقر الرئيس للمركز في برج «أبتاون تاور».

وأفاد بيان صادر أمس بأن باب التقديم لـ«الهاكاثون» الجديد، الذي يتيح فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار للشركات الأكثر ابتكاراً في مجال الـ«ويب 3»، مفتوح حتى الخامس من أكتوبر، مشيراً إلى أن النسخة الثانية من «الهاكاثون» تأتي عقب النجاح الذي حققته نسخته الأولى التي أُقيمت في نوفمبر 2023، والتي ركزت على الابتكارات ضمن مجال الـ«ويب 3»، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية وأمن المعلومات.

ومع تقديمه جوائز يصل مجموعها إلى 100 ألف دولار للشركات الأكثر ابتكاراً في مجال الـ«ويب 3»، يحتفظ «هاكاثون» مركز دبي للسلع المتعددة و«بايبت» بمكانته كأكبر هاكاثون من نوعه في المنطقة.

وسيتنافس ما يصل إلى 10 فرق لتطوير حلول تقنية مبتكرة لمجموعة من التحديات في بعض المجالات الأكثر أهمية في القطاع، والتي تم اختيارها بناءً على الكفاءات التي يمكن أن تحققها في التطبيقات التجارية والمتعلقة بالتجارة. وتشمل هذه المجالات الترميز، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية لـ«الويب 3»، وبروتوكولات المعرفة الصفرية، والهوية الرقمية، وشبكات البنية التحتية الأساسية المادية اللامركزية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يعكس التعاون بين مركز دبي للسلع المتعددة و(بايبت) في تنظيم النسخة الجديدة من (هاكاثون الويب 3)، التزامنا الراسخ بحفز تطوير وتبني الحلول المبتكرة التي ستسهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي».

من جانبه، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بايبت»، بن زو: «تمثل فعاليات (الهاكاثون) فرصة للاستفادة من مجتمع تقنيات الـ(ويب 3) المزدهر الذي تحتضنه وتدعمه دبي».