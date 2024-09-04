«ويتيكس» يعرّف الشركات إلى بيئة العمل التنافسية في دبي

كشف معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» عن تنظيم الدورة الـ26 منه، مجموعة ورش عمل وجلسات نقاشية حول التسهيلات وعناصر الجذب القوية التي توفرها دبي للشركات والمؤسسات الراغبة في تأسيس مقار جديدة لها في الإمارة.

وذكرت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، التي تنظم المعرض في الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، أن ورش العمل ستسلط الضوء على الأطر التنظيمية والتشريعية المرنة في دبي، وخيارات الاستثمار المتنوعة المتوافرة في قطاعات مختلفة، إلى جانب الفرص المثالية والآفاق الواعدة لمزاولة الأعمال، والبنية التحتية الرقمية الموثوقة، والأمن والأمان، وجميع المقومات التي تعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، وتجعل من دبي وجهة عالمية للاستثمار، والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير: «بوصفه أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والشبكة الذكية والتنقل المستدام والقطاعات ذات الصلة، يعتبر (ويتيكس) منصة عالمية للتعرّف إلى احتياجات السوق والمشروعات المستقبلية وفرص المشاركة في مشروعات وبرامج الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة، واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، وعقد الصفقات، وتعزيز فرص الأعمال، والاجتماع مع أبرز الشركات وصنّاع القرار من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة».

وأضاف: «لاحظنا على مدار سنوات المعرض اهتماماً متزايداً من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات العارضة بإنشاء مقار ومكاتب عمل لها في دبي، حيث تعرفوا عن كثب خلال المعرض إلى بيئة الأعمال التنافسية في دبي، ولاحظوا جدارة دبي كمدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل والاستثمار في العالم».