«إمباور»: ارتفاع الإقبال على خدماتنا يعكس ازدهار الأنشطة التجارية في دبي

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) عن زيادة لافتة في معدلات إقبال المتعاملين الجدد من ملّاك المشروعات والمؤسسات والشركات والأفراد على خدماتها من مناطق إمارة دبي كافة، مؤكدة أن معدلات الارتفاع في عملياتها تعكس مدى ازدهار الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دبي.

وأضافت أنها شهدت ارتفاعاً في أعداد المتعاملين الجدد المسجلين من خلال منصاتها الإلكترونية من القطاعين الحكومي والخاص بنسبة 41% خلال الأعوام الخمسة الماضية من عام 2019 إلى 2023، مشيرة إلى أنها أصدرت 19.6 ألف شهادة عدم ممانعة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأفادت المؤسسة، بأنه خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت عمليات سداد الفواتير عبر قنوات الدفع الإلكتروني التي تقدمها «إمباور» وشركاؤها الاستراتيجيون من بنوك ومؤسسات مالية 427 ألفاً و114 عملية، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن التقدم الملحوظ والنمو المستدام في الأعمال والنتائج يترجم خطط المؤسسة القصيرة والبعيدة المدى، ويرسم صورة دقيقة لوفائها بوعودها للمساهمين على صعيد جديتها، وحرصها في مواصلة ازدهار ونمو عملياتها وخدماتها وفقاً لنموذج عمل يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق النمو المستدام في إيراداتها وأرباحها عبر تقديم خدمات تتميز بالسهولة والجودة والتنافسية.

وأضاف أنه في إطار جهودها لتسهيل مزاولة الأعمال وتعزيز الفعالية والإنتاجية، اعتمدت «إمباور» 19 ألفاً و675 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال النصف الأول من العام الجاري (بين يناير ويونيو 2024)، حيث بلغت نسبة الزيادة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. وأشار بن شعفار إلى أن معدلات الارتفاع في عمليات «إمباور» تعكس مدى ازدهار الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دبي، وتعد دليلاً واضحاً على تنامي الطلب على الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمتعامليها الذين زاد عددهم إلى 138 ألف متعامل خلال النصف الأول من العام الجاري.