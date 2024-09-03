4.4 مليار درهم زيادة في استثمارات البنوك الوطنية بالأسهم خلال 12 شهراً

عززت البنوك الوطنية استثماراتها في الأسهم بنحو 4.4 مليار درهم على مدار 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن البنوك الوطنية رفعت رصيد استثماراتها في الأسهم إلى 16.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.6% مقارنة بنحو 11.7 مليار درهم في مايو 2023.

ووصلت استثمارات البنوك الأجنبية في الأسهم إلى 300 مليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 200 مليون درهم في مايو 2023، بزيادة بنسبة 50% أو ما يعادل 100 مليون درهم.

وتستحوذ البنوك الوطنية على نحو 94.9% من إجمالي استثمارات البنوك العاملة في الدولة بالأسهم والبالغة قيمتها 16.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بينما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 5.1%.

وبحسب الإحصائيات، وصلت استثمارات البنوك التقليدية في الأسهم إلى 14.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 52.7 أو ما يعادل 4.9 مليار درهم مقارنة بنحو 9.3 مليار درهم في مايو 2023.

وسجل رصيد استثمارات البنوك الإسلامية في الأسهم نحو 2.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بانخفاض على أساس سنوي بنسبة 15.4% مقارنة بنحو 2.6 مليار درهم في مايو 2023.

ووفق إحصائيات المركزي، وصل رصيد استثمارات بنوك أبوظبي في الأسهم إلى نحو 11.4 مليار درهم، فيما وصل رصيد بنوك دبي إلى 2.2 مليار درهم، وبلغ نصيب البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 2.8 مليار درهم وذلك مع نهاية مايو الماضي.