"بلووم القابضة"تسلم المرحلة الأولى من المجمّع السكني"قرطبة"

أعلنت بلووم القابضة، عن بدء عملية تسليم الوحدات في "قرطبة"، المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

وقد بدأت عملية تسليم مرحلة قرطبة قبل الموعد المحدد الذي كان مقرراً في شهر ديسمبر من عام 2024. وتضم "قرطبة" 257 وحدة سكنية تشمل فلل منفصلة بمساحات واسعة تضم ثلاث إلى ست غرف نوم ومنازل تاون هاوس تضم غرفتين إلى ثلاث غرف نوم، مع تشطيبات عصرية فائقة الجودة ومرافق وخدمات متنوعة. ويأتي استكمال هذه المرحلة قبل الموعد المقرر تبعاً للنجاح الذي حققته عند إطلاقها في مارس 2022، حيث تم بيع جميع الوحدات خلال أربع ساعات من طرحها في السوق.

و قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "يؤكد تسليم مرحلة قرطبة قبل الموعد المحدد التزامنا بالتميز وقدرتنا على تحقيق إنجازات استثنائية مع التركيز على الجودة والتي تقع على رأس أولوياتنا، الأمر الذي يستقطب المستثمرين ويعزز ثقتهم في مشاريع بلووم القابضة. ويعكس نجاح قرطبة طموحنا في تطوير مشاريع مبتكرة وتزويد عملائنا بأصول متميزة توفر قيمة كبيرة.