«غرفة الشارقة»: 700 مليون درهم مبيعات «صيف الشارقة 2024»

احتفلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بختام فعاليات «عروض صيف الشارقة 2024»، التي استمرت على مدار 63 يوماً تحت شعار «استعد لصيف مليء بالعروض والمغامرات»، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة. وأكدت «غرفة الشارقة» أن الفعاليات استقطبت آلاف الزوار والمتسوقين، وحققت عائدات مجزية لقطاع تجارة التجزئة والقطاعات الاقتصادية الأخرى بلغت أكثر من 700 مليون درهم. وأكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، محمد أحمد أمين العوضي، أن «عروض صيف الشارقة» تمثل فرصة مثالية لتعزيز قطاع التجزئة والقطاعات المرتبطة به، إضافة إلى تسليط الضوء على معالم الجذب السياحي التي تتمتع بها الشارقة.