«دي بي ورلد» تدخل عالم الخدمات اللوجستية في قطاعي التجزئة والأزياء

نجحت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في إنجاز عملية الاستحواذ على شركة «كارجو سيرفيسز فار إيست ليمتد» Cargo Services Far East Ltd، المزود العالمي لخدمات سلاسل التوريد والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها.

وأفادت المجموعة في بيان، بأن «كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد» تتخصص في الأنشطة اللوجستية المتكاملة بنقل المنتج من أرض المصنع إلى عتبة باب المتعامل، ويعمل لديها أكثر من 2500 موظف في الصين الكبرى (الصين القارية، وتايوان، والمناطق الإدارية الخاصة هونغ كونغ وماكاو) وفي جميع أنحاء آسيا، وأوروبا، وجنوب إفريقيا، والولايات المتحدة.

وأضافت أنه بتحقيق هذا الإنجاز الكبير أصبح لدى مجموعة موانئ دبي العالمية الآن أكثر من 115 ألف موظف يعملون في أكثر من 800 موقع حول العالم، لافتة إلى أنه بحلول نهاية العام الجاري ستدير الشركة أكثر من 200 مكتب للشحن. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «تُكمِل خبرة شركة (كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد) في مجال الخدمات اللوجستية وشبكتها العالمية بشكل مثالي حضورنا العالمي، وستكون إضافة قوية من شأنها الارتقاء بما نقدمه لمتعاملينا من خدمات».

وأضاف: «سنصنع معاً قوة دافعة للتجارة على مستوى العالم، ومن خلال دمج نقاط قوتنا في التقنية ومحفظة الخدمات اللوجستية المتنامية والبنية التحتية الاستراتيجية، مع إضافة خبرات (كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد)، وشبكتها إلى خبرة مجموعتنا وشبكتها، سنتمكن من تقديم خدمات ذات قيمة لا مثيل لها للمتعاملين الذين يسعون إلى تعزيز الروابط التجارية القائمة أو دخول أسواق جديدة».

من جانبه، أعرب المدير العام لمجموعة «كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد»، جون لاو، عن توافقه مع هذه الرؤية، مشدداً على أهمية الفوائد التي ستتحقق نتيجة لتضافر الجهود، قائلاً: «بانضمامنا إلى مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سنتمكن من الوصول إلى موارد وخبرات واسعة، ما يمكننا من الاستمرار في تقديم خدمات الشحن والخدمات اللوجستية فائقة الجودة التي يطلبها متعاملونا».

وبحسب «دي بي ورلد» اكتملت عملية الاستحواذ رسمياً مع وجود خطط لإنجاز الدمج الكامل خلال الأشهر المقبلة، وسيعمل الفريق المجمّع على حشد كل الموارد المطلوبة لضمان عملية دمج سلسة مع إعطاء الأولوية لاستمرارية العمليات وتلبية متطلبات المتعاملين على أفضل وجه، كما سيواصل رجل الأعمال جون لاو العمل مع الشركة لضمان عملية انتقال سلسة، كما سيتولى منصباً قيادياً رفيعاً لدى مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».

«كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد»

تأسست شركة «كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد» في عام 1989، وكانت من أوائل مزودي الخدمات اللوجستية الأجنبية الذين دخلوا السوق الصينية. وعلى مر العقود نجحت الشركة في بناء محفظة أعمال واسعة من الحلول من بينها إدارة طلبات الشراء من المصدر، وخدمات الشحن البحري والجوي، والتخزين في المستودعات لقطاعات متنوعة. ويشمل ذلك خدمات إدارة سلسلة التوريد المتطورة للغاية للمتعاملين في مجالات التجزئة والأزياء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأوروبا، وجنوب إفريقيا، وأستراليا ونيوزيلندا، كما وسّعت الشركة محفظة أعمالها لتقدم خدمات لوجستية متخصصة للرحلات البحرية على مستوى العالم.