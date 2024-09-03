«الفجيرة الوطني» يطلق وحدة أعمال لدعم الشركات

أعلن بنك الفجيرة الوطني، أمس، إطلاق وحدة الأعمال الناشئة، لتقديم خدمات شخصية ومخصصة لاحتياجات الشركات.

وأفاد البنك، في بيان أمس، بأن متعاملي الوحدة الجديدة، سيحظون بمدير علاقات مخصص، يتفهم احتياجات أعمالهم، ما يمكنه من تصميم حزمة مصرفية مثالية، لدعم نمو أعمالهم، لافتاً إلى أن وحدة الأعمال الناشئة الجديدة، تقدم خدماتها لكل من الكيانات الجديدة والشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات، في وقت يمكن فيه للمتعاملين فتح حساباتهم بسهولة عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة الفروع، من خلال «إن بي أف إيدج»، المنصة الرقمية الجديدة في بنك الفجيرة الوطني.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الفجيرة الوطني، ريحان علي: «يُعدُّ إطلاق وحدة الأعمال الناشئة دليلاً على التزامنا الراسخ بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يُعدُّ مساهماً أساسياً في اقتصاد دولة الإمارات».