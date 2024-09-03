إدراج سندات «مصدر» الخضراء اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تعميم له، إدراج السندات الخضراء الصادرة عن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اليوم الثلاثاء، والبالغة قيمتها مليار دولار من شريحتين.

وبحسب أحكام التسعير، تبلغ قيمة الشريحة الأولى من السندات نحو 500 مليون دولار، بفائدة ثابتة 4.875% تستحق عام 2029، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 500 مليون دولار، بفائدة ثابتة 5.25% تستحق عام 2034.

وتُعدُّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التي تأسست في عام 2006، شركة عالمية رائدة في مجالي الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.