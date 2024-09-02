"جزيرة الكنز" .. أحدث وجهات "طيران الإمارات"

تطلق "طيران الإمارات"، غداً خدمة جديدة من دبي إلى مدغشقر ما يوفر المزيد من الخيارات ورحلات الربط للمسافرين، ويعزز السفر بغرض الترفيه والعمل إلى البلاد، وستشغل الناقلة أربع رحلات أسبوعياً بين مطاري دبي الدولي وأنتاناناريفو وذلك عبر سيشيل.

ويشار إلى مدغشقر باسم "جزيرة الكنز"، وتضم ثلاثة مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وهي رابع أكبر جزيرة في العالم، وتتميز بمناظر طبيعية خلابة من الشواطئ ذات الرمال البيضاء والمياه الزمردية إلى الغابات المطيرة والمتنزهات الوطنية والأصداف المتحجرة على هضاب الحجر الجيري.

السياحة والتجارة

ويعد القطاع السياحي أحد الركائز الأساسية لاقتصاد مدغشقر، حيث يسهم في خلق الآلاف من فرص العمل التي تدعم هدف البلاد المتمثل في خدمة مليون سائح بحلول عام 2028. وسيوفر خط طيران الإمارات الجديد الاتصال مع أكثر من 140 وجهة في شبكتها العالمية، ما يدعم استراتيجية وزارة السياحة لتنويع الأسواق المستهدفة وتعريف المسافرين الدوليين بالمعالم الطبيعية العديدة التي تزخر بها الجزيرة. وتجري طيران الإمارات أيضاً مناقشات مع طيران مدغشقر لتوفير المزيد من رحلات الربط العالمية لتعزيز السياحة والتجارة.

وتقع مدغشقر على بعد 400 كيلومتر قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبر الرئيسي لأفريقيا، ويحيط بها المحيط الهندي المتلألئ وقناة موزمبيق. تشتهر مدغشقر بتنوعها البيولوجي وتشهد استثمارات متزايدة في قطاع السياحة البيئية في إطار الجهود المبذولة لحمايته. تتميز الجزر أيضا بثلاثة مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وغنية بالمناظر الخلابة التي لا بد من استكشافها.

وأول هذه المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو غابات أندريفانا الجافة التي تغطي أربع منتزهات وطنية وتتميز بتنوعها البيولوجي المذهل وقممها الشاهقة من الحجر الجيري، فضلاً عن التلة الملكية الفريدة بأهميتها الثقافية والروحية في أمبوهيمنغا، إضافة إلى المتنزهات الوطنية الستة للغابات المطيرة في أتسينانانا.

وتوفر مدغشقر تجارب متنوعة لمحبي المغامرة برا وبحرا من خلال 2000 كيلومتر مربع من الشعاب المرجانية التي تمتد على طول 1400 كيلومتر من الساحل و250 جزيرة. وتتنوع الأنشطة فيها بين المشي لمسافات طويلة في الجبال وتجربة نشاط الطيران المظلي وركوب الدراجات الرباعية عبر الغابات المطيرة واستكشاف الحياة البرية المتنوعة بشكل استثنائي.

أشجار الباوباب

ويعد حيوان الليمور أحد أشهر حيوانات مدغشقر ويمكنكم العثور عليه في البرية من خلال القيام برحلة عبر المتنزهات الوطنية مثل أنداسيبي مانتاديا ورانومافانا وماسوالا وفي محمية بيرينتي.

ويمكن لزوار هذه الوجهة أيضاً التعرف إلى أشجار الباوباب بجذوعها السميكة والمميزة، والتي تعتبر من أشهر النباتات في مدغشقر، ومن بين أنواع الباوباب الثمانية المعروفة حول العالم، ستجدون ستة منها في مدغشقر. تؤدي هذه الأشجار دورا بارزا في النظام البيئي ويمكن زيارة شارع الباوباب بالقرب من الساحل الغربي لرؤية العديد من هذه النباتات العملاقة. توفر هذه الأشجار ملجأ للحيوانات، وتتميز ثمارها بقيمتها الغذائية العالية، كما يستخدم لحائها في صنع العديد من المستحضرات الطبية.

مشاهدة الحيتان

وفضلا عن كل المغامرات التي تقدمها مدغشقر لزوارها، تتيح الجزيرة أيضا للسياح فرصة لتجديد اكتشاف الشواطئ المذهلة. وتوفر جزيرة "نوزي بي" الشهيرة التي تقع قبالة الساحل الغربي العديد من الأنشطة الرائعة، مثل الغطس والغوص العميق.

وتعد جزيرة "نوزي بي" أحد أفضل المواقع لمشاهدة الحيتان في مدغشقر في الفترة الممتدة من أغسطس إلى نوفمبر. فبالنسبة للسياح الذين يخططون زيارة مدغشقر في الفترة الممتدة من يونيو إلى سبتمبر، فهذا هو الوقت الذي تهاجر فيه الحيتان الحدباء، وتعد جزيرة "إيل سانت ماري" قبالة الساحل الشمالي الغربي أفضل موقع لمشاهدة هذه الأعجوبة الطبيعية.

تمتاز مدغشقر أيضاً بتنوعها البيولوجي الغني، حيث تضم الجزيرة 5% من أنواع النباتات والحيوانات على كوكب الأرض.