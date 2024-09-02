رقم قياسي.. دبي تستقبل 10.62 ملايين سائح دولي في 7 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين والتي أظهرت استقطاب الإمارة 10.62 ملايين سائح دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ9.38 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 8%.

وبحسب بيانات للدائرة حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في مختلف المؤشرات بما في ذلك إجمالي عدد الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، وذلك مقارنة بمستويات العام الماضي.

وحلت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، بناء على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 20% من إجمالي عدد الزوار بين يناير ويوليو 2024، مسجلة نحو مليوني سائح دولي، تلتها منطقة جنوب آسيا بنسبة 17%، مسجلة نحو 1.8 مليون سائح.

وجاءت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الثالث مستحوذة على نحو 14%، ومسجلة نحو 1.53 مليون زائر، وحلت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الرابع بنحو 14%، بمعدل وصل إلى 1.5 مليون سائح. مقابل نسبة بلغت 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمعدل وصل إلى 1.2 مليون سائح، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 10% من الإجمالي، مسجلة نحو مليون سائح دولي.

ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركيتين إلى أكثر من 719 ألف سائح دولي، مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 5% لإفريقيا، بمعدل وصل إلى نحو 481 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة "أسترالاسيا" على نسبة بلغت نحو 2%، بمعدل 187 ألف سائح دولي.

إلى ذلك بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي، أكثر من 151.4 ألف غرفة فندقية، ضمن 825 منشأة فندقية، مقابل نحو 148.7 ألف غرفة فندقية ضمن 813 منشأة في نهاية يوليو 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 52.7 ألف غرفة فندقية ضمن 165 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 43.6 ألف غرفة فندقية ضمن 196 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين "ثلاث نجوم" و"نجمة" على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة تجاوزت 28.8 ألف غرفة فندقية، ضمن 275 منشأة فندقية.

وسجلت الشقق الفندقية نحو 26.1 ألف غرفة ضمن 189 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

ووصل معدل إشغال الغرف الفندقية في دبي إلى 77% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنة مع متوسط إشغال 76% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل الزوار الدوليون أكثر من 24.5 مليون ليلة مبيت خلال أول سبعة أشهر من 2024، مقابل 23.8 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو بلغت نحو 3%.

وبلغ طول مدة إقامة النزلاء 3.6 ليال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وبحسب البيانات فقد بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 527 درهماً، مقارنة مع 508 دراهم في الفترة ذاتها من 2023، ووصل متوسط العائد من الغرف المتوفرة إلى 406 دراهم، مقابل 388 درهماً في 2023.