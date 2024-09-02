إيطاليا ثاني أكبر مورّد أوروبي للإمارات في تقنيات الطاقة المتجددة

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن الجناح الإيطالي في الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، يضم 44 شركة عارضة متخصصة في أنظمة الطاقة المتجددة، والصحة البيئية والسلامة الغذائية، والمعالجة المتكاملة للنفايات، ومحطات إعادة التأهيل البيئي، ومعالجة المياه، ومحطات تحليتها، والوقود البديل، والمضخات المزودة بالعدادات، والفحوص المخبرية، ومحطات الاستخدام المدني والزراعة، في وقت قالت فيه إيطاليا إنها ثاني أكبر مورّد أوروبي لدولة الإمارات في مجال تقنيات الطاقة المتجددة خلال عام 2023.

وأفادت «ديوا» بأنها تنظم معرض «ويتيكس» بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من الأول إلى الثالث من أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، لافتة إلى أن دورة العام الجاري من المعرض تشتمل على 16 جناحاً دولياً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، سعيد محمد الطاير: «شهد عام 2023 إعلان الإمارات وإيطاليا الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. ويسعدنا في (ويتيكس) استضافة مجموعة من كبريات الشركات الإيطالية، لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومن أهمها كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة، ودفع الجهود العالمية لتسريع انتقال الطاقة، وتحقيق أمن الطاقة والحياد الكربوني».

وأضاف: «نرحب بالمشاركة السنوية المطردة للشركات الإيطالية في المعرض، وحرصها على أن تكون من شركائنا في دعم الاستدامة وزيادة فرص الأعمال، والاستثمار في هذا المجال الحيوي».

من جانبه، قال سفير إيطاليا لدى الدولة، لورنزو فانارا: «على غرار دولة الإمارات، تلتزم الجمهورية الإيطالية بتعزيز المستقبل المستدام، ودفع عجلة الوصول إلى اقتصاد أكثر اخضراراً».

وأضاف: «يوفر معرض (ويتيكس) فرصة استثنائية لتعزيز التعاون وتقوية العلاقات التجارية بين الشركات الإماراتية والإيطالية في مجال الطاقة النظيفة وإدارة المياه. وتدرك شركاتنا الفوائد الكبرى لزيادة توافرية الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها، لاسيما من حيث خفض الملوثات والتخفيف من تداعيات التغير المناخي». ولفت إلى أن إيطاليا تعد ثاني أكبر مورّد أوروبي لدولة الإمارات في مجال تقنيات الطاقة المتجددة.

وحول المشاركة في «ويتيكس»، قال السفير الإيطالي: «نستعرض في (ويتيكس) خبرات 44 شركة إيطالية رائدة في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وسنسلط الضوء خلال المعرض على أحدث التقنيات التي تدعم الابتكار والاستدامة».

من جهته، قال المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات، مدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية في دبي، فاليريو سولداني: «يجسد الجناح الإيطالي ومشاركة هذا العدد الكبير من الشركات الإيطالية، حرص إيطاليا والتزامها بدفع عجلة الابتكار المستدام، وتعزيز الاقتصاد الأخضر».

وأضاف: «في عام 2023، ارتفع تأثير إيطاليا بشكل كبير، حيث حلت في المرتبة الرابعة كأكبر مصدّر لتقنيات الطاقة المتجددة إلى السوق الإماراتية».

وتابع: «مع تصدير منتجات بقيمة تزيد على 130 مليون يورو إلى دولة الإمارات عام 2023، تعد إيطاليا ثاني مورّد أوروبي لدولة الإمارات في مجال تقنيات قطاع الطاقة المتجددة».

وتابع: «نشارك مجدداً في (ويتيكس) وفي جعبتنا مزيد من الشركات الإيطالية التي تزداد خبرتها تبلوراً في مجال الطاقة المتجددة».