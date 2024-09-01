63.8 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 8 أشهر بنمو 137%

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 63 ألفا و899 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنمو 137 في المائة مقارنة بـ 27 ألف حساب خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط إقبال كبير من المستثمرين على الإدراجات الجديدة وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وكشفت بيانات سوق دبي المالي أن الحسابات الجديدة توزعت بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل و8026 حساباً في مايو و6223 حساباً في يونيو و5543 حساباً في يوليو، و 7554 حساباً في أغسطس الماضي الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 75.9 في المائة مقارنة بنحو 4295 حساباً جديداً في أغسطس 2023.

واستحوذت شركة "بي اتش ام" كابيتال للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بواقع 24.3 ألف حساب، ثم "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" بواقع 15.38 ألف حساب، ثم "الرمز كابيتال" 8012 حساباً، يليه "الدولية للأوراق المالية" 4464 حساباً، و"أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 3995 حساباً، و"المشرق" للأوراق المالية 2823 حساباً و"أبوظبي الأول" للأوراق المالية 861 حساباً، والمجموعة المالية هيرميس - الإمارات 779 حسابا و"أبوظبي التجاري للأوراق المالية" 703 حسابات، و"أتش اس بي سي الشرق الأوسط" 579 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من 3 ملايين صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري على 66.7 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 130.6 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 23.5 في المائة أو ما يعادل 30.7 مليار درهم، ثم "بي اتش ام كابيتال" بحصة 13.3 في المائة توازي 17.3 مليار درهم، وثالثاً "أرقام سيكيورتيز" بنحو 13.03 مليار درهم أو ما نسبته 9.98 في المائة، ثم "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" بنحو 12.1 مليار درهم أو ما يوازي 9.3 في المائة.

وجاءت شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" في المركز الخامس بنحو 7.6 مليار درهم أو ما نسبته 5.88 في المائة، و"أكس كيوب - صانع السوق" بنحو 5.9 مليار درهم وبنسبة 4.5 في المائة، و"بي اتش إم كابيتال - صانع السوق" بـ5.59 مليار درهم، بحصة 4.28 في المائة و"الرمز كابيتال" بنحو 4.87 مليار درهم أو ما نسبته 3.73 في المائة.