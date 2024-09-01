المناطق الحرة الإماراتية من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار الأجنبي عالمياً

تطوّرت المناطق الحرة في الدولة خلال العقود الأربعة الماضية، منذ تأسيس المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» عام 1985، لتصبح الإمارات اليوم موطناً لأكثر من 45 منطقة حرة تقدم تسهيلات ومزايا استثمارية فريدة من نوعها، كما تحوّلت المناطق الحرة الإماراتية إلى واحدة من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم.

وتُعد المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، أكبر المناطق الجمركية مساحة في الشرق الأوسط، إذ تحتضن حالياً أكثر من 10 آلاف و500 شركة.

بدورها، تحوّلت «مدينة دبي للإنترنت» التي تأسست عام 1999 إلى مركز رئيس للشركات التكنولوجية في المنطقة.

وتختص بعض المناطق الحرة بالقطاعات المالية، وفي هذا المجال يبرز مركز دبي المالي العالمي الذي يوفّر بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، إضافة إلى مجتمع أعمال يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39 ألف مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة.

بدوره، يُشكل سوق أبوظبي العالمي منطقة مالية حرة تقع في قلب مدينة أبوظبي، وتوفّر بيئة تنظيمية عالية الجودة للشركات المتخصصة بالقطاع المالي.

أمّا «كيزاد» فتمثل واحدة من أكبر المناطق الحرة في الشرق الأوسط والمشغل الأكبر للمناطق الاقتصادية المتكاملة، في الدولة.

وتوفر«مجموعة كيزاد» وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 2000 مستثمر في 17 قطاعاً صناعياً رئيساً. في السياق نفسه، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ريادته بعد حصوله على جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم لعام 2023» من «إف دي آي» التي تصدر عن «فاينانشال تايمز» للعام التاسع على التوالي.

ونجح المركز خلال النصف الأول من العام الجاري في استقطاب أكثر من 1000 شركة جديدة، ليصل إجمالي الشركات المُسجلة في منطقته الحرة إلى نحو 25 ألف شركة، وقد ارتفعت مساهمة المركز ضمن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة لإمارة دبي إلى 15%، مقارنة بـ11% خلال العام الماضي، فضلاً عن مساهمته بنحو 7% ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.