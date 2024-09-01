«دبي الدولي» يتعامل مع 291 ألف مسافر متوقع اليوم

من المتوقع أن يصل عدد المسافرين في مطار دبي الدولي، أكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم، اليوم الأحد، إلى 291 ألف مسافر، ليكون الأول من سبتمبر اليوم الأكثر ازدحاماً، وذلك بالتزامن مع موسم العودة من الإجازات الصيفية. كما يتوقع أن يتعامل المطار مع أكثر من 12.1 ألف مسافر كل ساعة على مدار اليوم.

وكان مطار دبي الدولي ذكر في وقت سابق، أنه يستعد في الإجمال لاستقبال 3.43 ملايين مسافر خلال الفترة بين 21 أغسطس والثاني من سبتمبر 2024، وبمعدل حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر، في موسم العودة من الإجازات الصيفية، لافتاً إلى أن الفترة بين 31 أغسطس والأول من سبتمبر ستشهد حركة سفر كثيفة، إذ يتوقع أن يستقبل المطار أكثر من نصف مليون مسافر خلال هذين اليومين.

وحافظ مطار دبي الدولي، خلال عام 2023، على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام العاشر على التوالي، كما استقبل 44.9 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتصل مطار دبي الدولي بـ269 وجهة في 106 دول عبر 101 شركة طيران دولية، ما يعزّز مكانة دبي، باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية.

ويمتلك المطار القدرة على استيعاب 100 مليون مسافر سنوياً، فيما من المنتظر أن تنمو هذه الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 120 مليون مسافر مع تحسين الخدمات التكنولوجية وتطوير المرافق.

ويمتلك «دبي الدولي» سجلاً حافلاً بالأرقام القياسية، إذ يحتل المركز الأول في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، للعام العاشر على التوالي، كما يتربع على عرش المطارات العالمية في رحلات «الطائرات عريضة البدن»، فضلاً عن أنه يحتل المركز الأول كونه أكبر مطار لرحلات الطائرة العملاقة «إيرباص A380».

ويُعدّ «دبي الدولي» أيضاً أكبر مطار في العالم من حيث عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية، ويمتلك المبنى الوحيد في العالم المخصص لطائرات «إيرباص A380»، إضافة إلى أنه مقر لأكبر ناقلة دولية في العالم وهي «طيران الإمارات».