«طيران الإمارات» تتيح الوصول إلى 1700 مدينة عالمية خارج شبكتها

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، أنها ضاعفت عدد المدن التي تتيح الوصول إليها خارج شبكتها العالمية، لتصل إلى 1700 مدينة بنهاية العام الماضي.

وأفادت في بيان، بأن ذلك أسهم في تمكين أكثر من 61 ألف مسافر أسبوعياً من متابعة رحلاتهم، من خلال رحلات ربط عبر الشبكات المشتركة للناقلة وشركائها.

وأشارت إلى أنها تقدّم خيارات سفر إضافية عبر شراكاتها الجديدة أو القائمة، التي تصل إلى 162 شراكة في أكثر من 100 دولة، وتتضمن 31 شراكة لتبادل الرموز، و118 شراكة «إنترلاين»، و13 شراكة للنقل متعدد الوسائط.

وأوضحت «طيران الإمارات» أنه يمكن لعملاء الناقلات الشريكة، المسافرين معها، الوصول إلى الوجهات على شبكتها التي تضم أكثر من 140 وجهة ورحلات المتابعة في مطار دبي الدولي.

وكانت الناقلة أطلقت خلال العام الماضي، 16 شراكة جديدة، تتضمن اتفاقيات تبادل للرموز مع شركتي «أفيانكا» و«باتيك إيرماليزيا».

واستكملت الناقلة شراكات «إنترلاين» مع شركة «كام إير»، والخطوط الجوية السريلانكية، و«كوندور»، و«فلاي ناس»، و«فيفا أيروباص»، و«صن إكسبريس»، والخطوط المالديفية، وخطوط سيبيريا الجوية، والخطوط الجوية الكينية.

وقال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن «الناقلة ضاعفت استراتيجيتها العام الماضي، لترسيخ حضورها العالمي، وتوسيع وجودها عبر القارات الست، وذلك من خلال توقيع شراكات جديدة مع شركات الطيران، ومشغلي السكك الحديدية والتنقل الجوي، لتوفير خيارات متعددة من الوجهات، وتعزيز الاتصال والوصول السلس للمسافرين».