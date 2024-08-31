«دراجون أويل» تفتتح مكتباً في تركمانستان

افتتح رئيس مجلس إدارة شركة «دراجون أويل» المملوكة بالكامل لحكومة دبي، سعيد محمد الطاير، في العاصمة التركمانية، عشق آباد، أكبر مكتب إقليمي للشركة خارج دولة الإمارات، وذلك تعزيزاً لتوسعة استثمارات الشركة في قطاع النفط والغاز التركماني.

وقال الطاير إن «افتتاح المكتب الإقليمي للشركة في تركمانستان، هو نتاج أكثر من 25 عاماً من التواجد فيها، وندشن بذلك فصلاً جديداً من التعاون الجاد والمثمر مع تركمانستان». وأضاف أن «دراجون أويل» تستهدف رفع إنتاجها في الدول التي توجد فيها، والبالغ حالياً 180 ألف برميل إلى 250 ألف برميل يومياً مع النمو الطبيعي لإنتاج المواقع في نهاية عام 2025، وإيلاء تركمانستان الاهتمام الكبير في هذه الزيادة المتوقعة.