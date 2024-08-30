7.2 مليار درهم مكاسب سوق دبي المالي خلال أغسطس

عزز سوق دبي المالي مكاسبه خلال تداولات شهر أغسطس الجاري، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 7.2 مليار درهم، مدعوما بمكاسب أسهم المالية والاتصالات والصناعة.

وارتفع رأسمال السوقي لسوق دبي المالي، من 718.1 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، وصولا إلى 725.3 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.8 تريليون درهم.

وفى أبوظبي، أغلق مؤشر "فادكس 15" مرتفعا بنسبة 0.65% رابحا نحو 60 نقطة، ليقفل عند 9222.47 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.35% أو ما يعادل 57.4 نقطة، ليغلق عند 4325.45 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال شهر أغسطس الجاري، تقدر بأكثر من 33 مليار درهم، موزعة بواقع 25.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 8.05 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وجري التداول في السوقين على أكثر من 10.3 مليار سهم، منها 6.12 مليار سهم في سوق أبوظبي، و4.18 مليار سهم في دبي، من خلال تنفيذ 650.9 ألف صفقة.