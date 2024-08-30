%21 زيادة في الشركات الكولومبية المسجلة في «دبي للسلع»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، تسجيل زيادة بنسبة 21% في عدد الشركات الكولومبية المسجلة فيه منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى 23 شركة، تتخذ من المركز مقراً لها من بين 150 شركة إجمالاً من قارة أميركا الجنوبية.

وأفاد المركز، في بيان أمس، بأنه وقع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة بوغوتا، ما يمثّل خطوة مهمة في تعزيز علاقاته الاقتصادية مع كولومبيا، مشيراً إلى أن الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات الاقتصادية، وتعزيز نمو الروابط التجارية من خلال الدعم المشترك لمبادرات الشركات والترويج للفعاليات.

يأتي ذلك مع اختتام المركز بنجاح جولته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في كولومبيا، وهي الزيارة الثالثة التي يقوم بها إلى هذا البلد اللاتيني خلال سنوات عدة. وشملت جولة المركز كلاً من العاصمة، بوغوتا، ومدينة ميديلين المجاورة، حيث ركز على ثلاثة قطاعات رئيسة، هي: القهوة والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، وسلّط خلال الزيارة الضوء على الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكولومبية لتوسيع نطاق عملياتها عالمياً عبر بوابة دبي، وتم إطلاع أكثر من 400 من قادة الأعمال الكولومبيين على أبرز التسهيلات والمزايا التجارية التي توفرها دبي، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية داخل منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «تُعدُّ كولومبيا دولة غنية بالتنوع، وسوقاً تتميز بوفرة السلع، وتُعدُّ أكبر مصدّر للفحم إلى الولايات المتحدة، كما أنها أيضاً أحد أكبر منتجي الزمرد، وثاني أكبر منتج للبن في أميركا اللاتينية، وأحد أكبر 10 منتجين للكاكاو».

وأضاف أن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا مع دخولها حيز التنفيذ إلى جانب الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمركز دبي للسلع المتعددة مع غرفة تجارة بوغوتا، تمثل فرصة كبيرة للاستفادة من ذلك كنقطة انطلاق لتعميق الترابط بين منطقتينا، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في غرفة تجارة بوغوتا، أوفيديو كلاروس: «تأتي مذكرة التفاهم التي وقعناها مع مركز دبي للسلع المتعددة في وقت مهم تتطور فيه العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكولومبيا بشكل لافت».

وأضاف: «هدفنا الأساسي هو تمكين الشركات الكولومبية من بناء علاقات تعاون مفيدة في أسواق جديدة، واستكشاف الفرص المتاحة أمامها للتوسع».