خدمة

تتيح خدمة «طلب إلغاء عقد» للمتعامل التقدم بطلب لإلغاء عقد (مثل عقد بيع، رهن، إيجارة منتهية بالتملك)، وذلك بناءً على قرار صادر من محاكم دبي، وتتم الخدمة عبر خمس خطوات، الأولى: يتوجه المتعامل إلى مركز سعادة المتعاملين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي (المبنى الرئيس)، فيما تتمثل الخطوة الثانية في تقديم المتعامل المستندات المطلوبة للموظف، في حين أن الخطوة الثالثة يتم من خلالها إدخال بيانات المعاملة في النظام من قبل الموظف، ثم التدقيق عليها واعتمادها، ثم الخطوة الرابعة، حيث يدفع المتعامل الرسوم، ويحصل على إيصال بالدفع إلكترونياً، وأخيراً يتم استلام مخرجات الخدمة إلكترونياً.