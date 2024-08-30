غرفة تجارة دبي تصدّق 11.7 ألف وثيقة رقمياً في 6 أشهر

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، أنها صدّقت 11 ألفاً و740 وثيقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 20.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد متعاملي خدمة التصديق بنسبة 17.3% في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

وذكرت الغرفة، في بيان، أن خدمة التصديق التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني، تسهم في تبسيط العمليات والإجراءات التجارية من خلال التصديق وتسهيل قبول وثائق الأعضاء من قبل الجهات المختصة، إضافة إلى تعزيز مصداقية المستندات الرسمية، مشيرة إلى أن وقت خدمة التصديق إلكترونياً، يستغرق ساعة عمل واحدة فقط، ما يجعلها من الخدمات الأسرع تلبية لاحتياجات المتعاملين. وتقدم الغرفة ثلاث خدمات تصديق فرعية رئيسة، هي: خدمة التصديق على صحة التوقيع، خدمة التصديق على مستندات طبق الأصل، وخدمة توثيق المستندات، وذلك لـ59 فئة من الوثائق.

وشملت الوثائق الأكثر طلباً لخدمة التصديقات خلال النصف الأول من العام الجاري، كلاً من رسائل لمن يهمه الأمر التي سجلت أعلى عدد من المعاملات، تلتها الشهادات في المرتبة الثانية، ومن ثم تقارير المدققين ثالثاً، والاتفاقيات رابعاً، ومن ثم الفواتير خامساً، وحلت خطابات التفويض في المرتبة السادسة تليها عقود الوكالات والتصديق على مستندات طبق الأصل، ثم الرخص وشهادات عدم الممانعة.

وقال نائب رئيس العمليات التشغيلية، نائب رئيس بالإنابة لقطاع الخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي، خالد الجروان: «نلتزم بتقديم خدمات نوعية لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، بما يواكب استراتيجية دبي الرقمية، ما يسهم بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، ودعم قدرة القطاع الخاص المحلي على النمو والتوسع».

وأضاف أن «خدمة التصديقات تكتسب أهمية بالغة في تعزيز الثقة والمصداقية لجميع الوثائق والمستندات المشمولة بهذه الخدمة الحيوية».