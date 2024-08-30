بيع أغلى فيلا في «جميرا باي» بـ 240 مليون درهم

حققت فيلا في جزيرة «جميرا باي» بدبي رقماً قياسياً لأغلى فيلا بيعت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مسجلة 240 مليون درهم، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق (175 مليون درهم)، ما يسلط الضوء على الطلب القوي على العقارات فائقة الفخامة في دبي.

وتعد هذه الصفقة إحدى أغلى صفقات الفلل في دبي، وتؤكد أن الطلب على العقارات الفاخرة لايزال قائماً.

وتبلغ مساحة الفيلا، التي تتكون من ست غرف نوم، 18 ألفاً و800 قدم مربعة، وتتميز بهندستها المعمارية ووسائل الراحة فيها.