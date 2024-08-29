استعدادات لطرح منصة طلبات للاكتتاب العام في سوق دبي المالي بالربع الرابع 2024

أكدت طلبات، المنصة العاملة في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة اليومية أن شركتها الأم دليفري هيرو تستعد لإدراج المنصة في سوق دبي المالي خلال الربع الرابع من عام 2024 .



وذكر بيان الشركة الصادر اليوم الخميس، أن تنفيذ الطرح العام الأولي سيخضع للموافقات التنظيمية ولظروف السوق وموافقة مجلس الإدارة ومجلس الإشراف لدى شركة دليفري هيرو الشركة الأم للمنصة الطلبات الرقمية.



وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الإدراج المحتمل في الوقت المناسب.



وكانت شركة خدمات توصيل الطعام الألمانية دليفري هيرو، إن الطرح العام الأولي قد يتم من خلال طرح ثانوي للأسهم، وستحتفظ بحصة أغلبية بعد الإدراج.