200 مواطنة يشغلن مناصب قيادية في «مجموعة الإمارات»

احتفلت «مجموعة الإمارات» بالإسهامات البارزة للمرأة الإماراتية في مسيرة نمو وتطور المجموعة، وبدورها الحيوي في تعزيز نمو وازدهار قطاع الطيران والسفر في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن النساء يشكلن 38% من القوى العاملة الإماراتية في المجموعة.

وأكدت المجموعة، في بيان أمس، أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها وقدراتها عبر مسارات مهنية متنوعة ضمن مجموعة واسعة من الوظائف في مختلف القطاعات بالمجموعة، وباتت تسهم بفاعلية في ترسيخ أسس بناء المواهب الوطنية، لدعم الجيل المقبل من بنات وأبناء الوطن في مجال الطيران.

وذكرت «مجموعة الإمارات» أنها ضمت إلى قوتها العاملة في السنة المالية الماضية، عدداً قياسياً من المواطنات الإماراتيات، في خطوة تؤكد التزامها بتعزيز دور المرأة الإماراتية في قطاع الطيران المتنامي في الدولة، حيث يتم تزويدهن بالمهارات والخبرات المناسبة، ما يتيح لهن تحقيق التطور المهني المنشود، والوصول إلى كامل إمكاناتهن.

كما سجلت «مجموعة الإمارات» نمواً بنسبة 20% عن العام السابق في عدد المواطنات اللاتي يشغلن مناصب قيادية، إذ بات هناك أكثر من 200 مواطنة يشغلن مناصب قيادية في المجموعة، ويسهمن في نموها عبر العديد من قطاعات الأعمال.

وكشفت «مجموعة الإمارات» أنها أعلنت في مارس 2024، ترقية خمس قياديات إماراتيات إلى مناصب تنفيذية عليا في أقسام الموارد البشرية والدعم التجاري الرئيسة، وبالتزامن مع ذلك واصلت المجموعة تزويد المرأة الإماراتية بالموارد الرائدة في الصناعة، لصقل مهاراتها القيادية، وتنمية آفاقها المهنية، لشغل مناصب رئيسة تشمل كبار المديرين التنفيذيين ومديري المحطات الخارجية وحتى رؤساء الأقسام.

وقدمت المجموعة على مدى السنوات الـ20 الماضية، برامج الإرشاد والتدريب للموظفات الإماراتيات، لتعزيز نموهن المهني ومسيرتهن الوظيفية، من خلال برامج نوعية لتأهيل القيادات، تتضمن برامج قيادية في شركات عالمية كبرى في قطاع الطيران مثل «رولز رويس»، و«إيرباص»، و«جنرال إلكتريك» وغيرها.

كما تتاح للمواطنات اللاتي يشغلن مناصب قيادية في «مجموعة الإمارات»، الفرصة للمشاركة في برامج تأهيل قيادية رائدة، مثل «برنامج إنسياد للقياديات»، لتزويدهن بالمهارات والخبرات ذات التأثير، وتمكينهن من خلق تغيير مهني دائم خلال رحلتهن القيادية، حيث أكملت أكثر من 70 مواطنة برنامجاً واحداً أو أكثر من هذه البرامج خلال الشهور الـ12 الماضية.

وفي العام الماضي، رعت شركة طيران الإمارات ثلاث موظفات إماراتيات لمواصلة تعليمهن العالي في الخارج في ثلاث من أفضل 100 جامعة مصنفة في جميع أنحاء العالم.

كما أبرمت المجموعة، خلال العام الماضي، عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع كل من «نافس» ومؤسسات دولية مثل «مايكروسوفت» و«معهد روتشستر للتكنولوجيا» و«أكاديمية برايس ووتر هاوس كوبرز»، لتقديم برامج تدريب وتطوير مخصصة للقوى العاملة الإماراتية في المجموعة.

ومن خلال هذه البرامج، يتم تزويد الإماراتيات بأدوات وموارد إضافية، تدعم تقدمهن الوظيفي، وتعزز إسهاماتهن في القوى العاملة.

تضاعف عدد الإماراتيات العاملات في «فلاي دبي» 3 مرات

أكدت شركة فلاي دبي تسجيل نمو قياسي في تمثيل المرأة الإماراتية ضمن قوتها العاملة، مشيرة إلى أن عدد الكوادر الإماراتية النسائية اللاتي انضممن إلى الناقلة منذ أغسطس 2022، تضاعف بنحو ثلاث مرات.

وذكرت، في بيان أمس، بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، أن هذا النمو يعكس التزام الشركة المتواصل بدعم المرأة الإماراتية، بما ينسجم مع رؤية الدولة والقيادة الرشيدة التي كانت سبّاقة في هذا المجال، وبما يعزز الجهود الجارية لتكون الناقلة البيئة الأمثل للعمل والإبداع والاستثمار في المواهب الإماراتية على اختلاف مواقعها.

وقال نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في «فلاي دبي»، ناصر بن خرباش، إن «يوم المرأة الإماراتية يُعدُّ مناسبة خاصة للاحتفال بالمساهمات الكبيرة التي أنجزتها زميلاتنا باعتبارهن ركيزة مهمة لقوة العمل المتنامية في (فلاي دبي)».