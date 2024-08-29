دبي تصدر نموذجاً إرشادياً لـ «مكتب العائلة»

أصدر مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجاً إرشادياً لمكتب العائلة، بهدف استعراض الهياكل الإدارية وتحديد التخصصات والأطر التنظيمية الخاصة بأنشطة مكاتب العائلات، والتعريف بمهامها وخدماتها.

واستعرض المركز ضمن النموذج الإرشادي، أهم مقومات جاذبية دبي لمكاتب العائلات التي تخطط لإنشاء مقر إقليمي لها، وتشمل منظومة مالية متطورة تتيح الوصول إلى فرص استثمار متنوعة، على غرار صناديق التحوط والعقارات وغيرها، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة التي توفر ارتباطاً واسعاً مع أنحاء العالم كافة، إلى جانب ارتفاع مستوى جودة الحياة الذي يشكل بيئة مثالية للعائلات ذات الثروات الكبيرة.

كما تشمل المزايا التنافسية لدبي التناغم الثقافي، حيث تحتضن دبي ثقافات متعددة، وتتمتع ببيئة عائلية ملائمة لكل الجنسيات، تتيح للعائلات الحفاظ على تراثها وثقافتها.

وأكد النموذج الإرشادي لمكتب العائلة، أن دبي تعد مركزاً يتمتع بالكفاءة الضريبية في مجال إدارة الثروات، ما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية لإنشاء مكاتب العائلات، حيث لا توجد ضرائب على الدخل الشخصي أو ضرائب على رأس المال، كما لا يتم فرض ضرائب على الميراث.

وأوضح النموذج الإرشادي الصادر عن المركز أن مكتب العائلة، يعد أداة حيوية لتعزيز إدارة الشؤون العائلية بفاعلية وكفاءة، ويلعب دوراً مهماً في مجال إدارة الثروات، والحفاظ على إرث الشركات العائلية، حيث يتولى أدواراً متنوعة ويقدم خدمات متعددة بدءاً من تطوير استراتيجيات الاستثمار والتخطيط الضريبي، وصولاً إلى الشؤون الإدارية والأعمال الخيرية.

ويقدّم مكتب العائلة نهجاً مؤسسياً لإدارة الثروة الشاملة، ويوفر إطاراً للتعامل مع شؤون العائلة بدرجة عالية من السرية والخصوصية، كما يشكل وسيلة مهمة لتعزيز إرث العائلة، إضافة إلى دوره في رفع كفاءة الشؤون الضريبية، ويلعب دوراً حيوياً في تدريب وتأهيل الأجيال المقبلة لإدارة ثروة العائلة بشكل مسؤول، بحسب النموذج الإرشادي.

• المكتب أداة حيوية لتعزيز إدارة الشؤون العائلية بفاعلية وكفاءة، ويلعب دوراً مهماً في مجال إدارة الثروات.