فنادق دبي تسجل أفضل أداء نصفي منذ عام 2017

سجلت السوق الفندقية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، أفضل أداء لها منذ عام 2017، في مؤشري العائد على الغرفة ومتوسط الإشغال، وفقاً لأحدث البيانات المجمعة الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة أخيراً.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بلغ متوسط العائد على الغرفة الفندقية الواحدة في دبي 439 درهماً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 415 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو المتوسط الأعلى منذ 2017.

وسجل مؤشر الإشغال في دبي لجميع الفئات والمنشآت الفندقية نسبة 79% في الفترة بين يناير ويونيو من العام الجاري، مقابل نسبة بلغت 78% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وواصلت السوق الفندقية في دبي تسجيل معدلات أداء قوية في مختلف المؤشرات، على الرغم من دخول آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق، مقارنة بمستويات عام 2017، ما يشير إلى قوة الطلب السياحي على الإمارة.

ووصل العدد الإجمالي من الغرف الفندقية المتاحة في دبي بنهاية يونيو الماضي إلى 150 ألفاً و879 غرفة، مقارنة بـ148 ألفاً و689 غرفة في يونيو 2023، في حين وصل عدد المنشآت الفندقية إلى 823 منشأة بالمقارنة مع 810 منشآت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

واستقبلت إمارة دبي 9.31 ملايين زائر دولي خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو من العام الجاري، ما شكل زيادة بنسبة 9%، مقارنة مع 8.55 ملايين زائر خلال النصف الأول من العام الماضي، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

• 9.31 ملايين زائر دولي استقبلتهم دبي خلال النصف الأول من العام الجاري.