«دراجون أويل» تعزز شراكتها مع الحكومة التركمانية في «النفط والغاز»

بحث رئيس مجلس إدارة شركة «دراجون أويل»، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، سعيد محمد الطاير، مع نائب رئيس مجلس الوزراء التركماني، باتير أمانوف، ورئيس شركة «تركمان نفط»، غوانتش أغاجانوف، أمس، في مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة التركمانية عشق آباد، سبل تطوير قطاع النفط والغاز في تركمانستان.

وتطرق الاجتماع لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار لتطوير الإنتاج من منطقة امتياز «تشيليكِن»، مع إنتاج تراكمي بلغ 447 مليون برميل.

وناقش الطرفان استمرار التعاون المثمر بين «دراجون أويل» وحكومة تركمانستان، حيث استعرض الطاير المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل في منطقة «تشيليكِن»، ومشروع «بلوك 19»، مع تأكيد التزام الشركة بتحقيق أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات الغازية إلى الصفر بحلول عام 2027.

وخلال اللقاء، أكدت «دراجون أويل» التزامها حماية البيئة أثناء تنفيذ العمليات، من خلال تطوير معايير التفتيش والصيانة والعمليات لضمان تقليل التلوث إن حدث، وتقليل التأثير في الظروف الطبيعية لبحر قزوين، والمفهوم ذاته ينطبق على الانبعاثات، حيث يتم حالياً العمل على تقليل الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2027، من خلال وقف حرق الغاز أثناء العمليات، وزيادة إعادة حقن الغاز في آبار النفط، ومبيعات الغاز للحكومة.

كما تطرق الاجتماع إلى تعزيز الإنتاج، حيث يتم تطبيق أفضل الأساليب الإنتاجية بالإضافة إلى ذلك، يجري استكشاف مناطق جديدة مثل غرب حقل زدانوف، والذي أضاف احتياطيات تبلغ 30 مليون برميل من النفط، واستكشاف بلوك 19 القريب لإضافة إنتاج جديد إلى المرافق الإنتاجية الحالية. كما يتم التطلع إلى الحصول على المزيد من الامتيازات البحرية مثل موقع دونغلوغ وربما بلوك 20.

واستعرض الطرفان الخطط الجديدة لتسويق النفط الخام الخاص بالشركة في تركمانستان.

وأعرب الطاير، خلال الاجتماع، عن شكره لرئيس تركمانستان، سيردار بيردي محمدوف، على حسن الاستقبال والضيافة ودعمه المستمر للشركة.

من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء التركماني، بالتعاون المشترك، داعياً «دراجون أويل» للمشاركة في منتدى الاستثمار المزمع عقده في عشق آباد في سبتمبر 2024.