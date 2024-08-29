«المركزي»: مناقصة للأذونات النقدية في 2 سبتمبر

أعلن المصرف المركزي، أمس، مناقصة للأذونات النقدية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وبحسب بيانات «المركزي»، تشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة «M-BILL»، الأول لمدة 28 يوماً، لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثاني 42 يوماً، لما يصل إلى 2500 مليون درهم، والثالث 126 يوماً، لما يصل إلى 4500 مليون درهم، والرابع 294 يوماً، لما يصل إلى 8500 مليون درهم. وسيكون تاريخ الإصدار في الرابع من سبتمبر الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في الثاني من أكتوبر 2024، والإصدار الثاني في 16 أكتوبر 2024، والإصدار الثالث في الثامن من يناير 2025، والإصدار الرابع في 25 يونيو 2025.