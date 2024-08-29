«الإمارات للألمنيوم» تستقطب 67 مواطنة خلال عام

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، توظيف أكثر من 110 نساء في الشركة، من بينهن 67 مواطنة إماراتية منذ «يوم المرأة الإماراتية» في عام 2023.

ويضم فريق الشركة أكثر من 550 امرأة في دولة الإمارات، وتشغل أكثر من 195 امرأة منهن وظائف في العمليات التشغيلية. وتهدف الشركة إلى زيادة نسبة النساء في المناصب الإشرافية إلى 25% بحلول العام المقبل، مقارنة بنحو 20% حالياً، كما تتطلع الشركة إلى أن يصل إجمالي نسبة النساء في جميع مناصب الشركة إلى 15% بحلول عام 2026.

واحتفلت «الإمارات العالمية للألمنيوم» بـ«يوم المرأة الإماراتية»، بإطلاق مبادرة «اكسري الحواجز»، بهدف تعزيز التنوع بين الجنسين في القطاع الصناعي في الدولة، وإلهام الشابات الموهوبات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بمواصلة مسيرة النساء الرائدات اللواتي قدمن إسهامات كبيرة في قطاع الصناعة في دولة الإمارات.

كما نظمت «شبكة المرأة» التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ندوة لمناقشة التقدم الذي تم تحقيقه في تعزيز دور المرأة في الشركة، ومناقشة سبل تعزيز التنوع بين الجنسين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالناصر بن كلبان: «قادت النساء في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم العديد من المبادرات التي أسهمت في نمو الشركة وتعزيز مكانتها في القطاع الصناعي، حيث أصبحت اليوم مصدر إلهام للعديد من الشابات اللاتي يطمحن إلى تحقيق التقدم، ومواصلة مسيرة التنمية الصناعية لدولة الإمارات».