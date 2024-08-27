«دبي المالي» إلى أعلى مستوى منذ 5 أشهر

عاد سوق دبي المالي إلى تحقيق مكاسب بنهاية تداولات أمس (مطلع تعاملات الأسبوع)، ليصعد صوب أعلى مستوياته في خمسة أشهر تقريباً وتحديداً منذ مطلع مارس الماضي، وسط تركيز المتعاملين على اقتناص الفرص.

وربح رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» ما يناهز 4.11 مليارات درهم ليصعد من 721.56 مليار درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 725.67 مليار درهم بنهاية جلسة الإثنين، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.832 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.35 مليار درهم موزّعة بواقع 1.062 مليار درهم في سوق أبوظبي و292.13 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 437.13 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 28.96 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي نحو 0.75%، رابحاً 32.08 نقطة، ليقفل عند 4324.75، بالغاً أعلى مستوياته منذ مطلع مارس 2024.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي جاذباً سيولة بنحو 66.09 مليون درهم، ليغلق عند 8.47 دراهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 34.16 مليون درهم، مقفلاً عند 6.16 دراهم، ثم «سوق دبي المالي» بسيولة بلغت نحو 24.85 مليون درهم ليصل إلى مستوى 1.3 درهم.

وفي سوق أبوظبي، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، متراجعاً بنسبة 0.19% عند مستوى 9356.44 نقطة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 209.61 ملايين درهم وأغلق عند 414 درهماً، تلاه «كيو القابضة» جاذباً 91.54 مليون درهم سيولة، ليبلغ مستوى 3.15 دراهم، ثم سهم «أدنوك للحفر» بسيولة 77.98 مليون درهم، الذي أغلق عند 4.53 دراهم.

وجاء أداء أسواق المال المحلية أمس، بعد أن أظهرت مراجعة مؤشرات «فوتسي راسل» نصف السنوية، نهاية الأسبوع الماضي إضافة أربع شركات مدرجة في الإمارات إلى مؤشر الشركات الصغيرة، حيث تمت إضافة «الخليج للملاحة» و«باركن» إلى مؤشر الشركات الصغيرة، وكل من «أملاك للتمويل» و«الاتحاد العقارية» إلى مؤشر الشركات الصغيرة جداً.

وتمت ترقية كل من مجموعتي «أغذية» و«أمانات» بعد أن كانتا في مؤشر الشركات الصغيرة. كما أظهرت المراجعة استثناء شركات من مؤشر الشركات الصغيرة جداً، وهي «طيران أبوظبي» و«أبوظبي لبناء السفن» و«ديار» و«إيزي ليس» و«إي إس جي» و«إنفستكورب» و«إنفيكتوس» و«سلامة» و«سيراميك رأس الخيمة» و«ريسبونس بلس» و«شعاع» و«تعليم» و«الواحة كابيتال».

يُشار إلى أنه تمت ترقية كل من «إعمار للتطوير» و«كيو القابضة» إلى مؤشر الشركات الكبيرة من مؤشر الشركات المتوسطة، إلى جانب إضافة كل من «برجيل» و«فينيكس» و«بريسايت» إلى مؤشر الشركات المتوسطة، وإضافة «ملتيبلاي» إلى مؤشر الشركات المتوسطة بعد أن كانت ضمن الشركات الكبيرة. وستكون التغييرات سارية المفعول بعد إغلاق العمل يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 (أي يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024).