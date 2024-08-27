«مبادلة» تستثمر في أعمال «UCB» البلجيكية بالصين

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن استحواذها على 100% من ملكية أعمال تابعة لشركة «UCB Pharma» في الصين، وذلك بالشراكة مع مجموعة «CBC»، أكبر مجموعة لإدارة الأصول المخصصة للرعاية الصحية في آسيا. وتُعد «UCB» شركة أدوية بيولوجية عالمية مقرها بلجيكا، وتحتل موقعاً رائداً في السوق في مجالات المناعة والأعصاب والأمراض النادرة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن نطاق هذا الاستحواذ، يشمل محفظة أدوية الأعصاب التابعة لشركة «UCB» (وتضم كلاً من -Keppra وVimpat، وNeupro)، ومحفظة أدوية الحساسية (Zyrtec وXyzal) في بر الصين الرئيس، إضافة إلى موقع تصنيع في مدينة زهوهاي الصينية.