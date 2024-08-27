التخفيضات النهائية لـ «مفاجآت صيف دبي» تصل إلى 90%

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أمس، عن طرح عروض حصرية خلال فعالية التخفيضات النهائية في «مفاجآت صيف دبي 2024»، التي تستمر من 30 أغسطس الجاري وحتى الأول من سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن أكثر من 550 علامة تجارية تقدم تخفيضات تصل إلى 90% في ما يزيد على 2500 متجر.

وأفادت المؤسسة في بيان بأن عطلة نهاية الأسبوع ستشهد، على مدار ثلاثة أيام، المزيد من التخفيضات على العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والأدوات المنزلية وغيرها، لافتة إلى أن المتاجر المشاركة تتيح فرصة أخيرة للفوز بجوائز تشمل سيارة «جاكوار إف بيس» وسيارتي «ليكزس»، فضلاً عن 5000 درهم نقداً ونقاط تذاكر بقيمة 10 آلاف درهم، إضافة إلى مجوهرات من الألماس والذهب بقيمة 70 ألف درهم. وذكرت أنه يمكن الاستفادة من العروض بالحصول على مستلزمات العودة إلى المدارس وشراء الأزياء ة والملابس الرياضية، إلى جانب منتجات التكنولوجيا المختلفة.

وأشارت إلى أن فعالية التخفيضات النهائية لـ«مفاجآت صيف دبي»، تُقام في مراكز ووجهات التسوق الرائدة في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك ممشى الخوانيج، و«بلوواترز»، و«برجمان»، و«سيتي سنتر الشندغة»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيركل مول»، و«سيتي ووك»، وسوق التنين، و«دبي فستيفال سيتي مول»، و«دبي فستيفال بلازا»، و«ابن بطوطة مول»، و«مول الإمارات»، و«ميركاتو»، و«تاون سنتر جميرا»، و«نخيل مول»، و«الواحة سنتر»، و«ذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس»، و«ذا آوتلت فيليدج»، و«وافي سيتي».