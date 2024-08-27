المزروعي تبحث مع 3 جهات تطوير منظومة ريادة الأعمال

زارت وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، «مركز خليفة للابتكار» التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وحاضنة الأعمال «in5» التابعة لـ«مجموعة تيكوم»، والمنطقة الحرة في «مدينة مصدر»، بهدف بحث آليات تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المُقبلة، لدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة، وتسريع الابتكار التكنولوجي، وتوفير فرص جديدة لرواد الأعمال الإماراتيين، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة.

واطلعت المزروعي، خلال لقائها فرق العمل في الجهات الثلاث، على البرامج والمبادرات والحوافز التي تقدمها الجهات الثلاث لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة من النمو والتطور، وتحفيزهم على تأسيس أنشطتهم ومشروعاتهم الريادية بمختلف القطاعات الاقتصادية.

بدوره، قدم فريق «in5» عرضاً شاملاً حول دور «مجموعة تيكوم» منذ تأسيسها في عام 1999 كمركز لتوفير الممكنات للشركات الناشئة، كما تم استعراض بعض الأرقام البارزة، مثل وجود أكثر من 490 شركة ناشئة نشطة داخل المنظومة، انطلقت منها ثلاث شركات محلية مليارية خلال السنوات الماضية. وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الاقتصاد و«تيكوم» لمتابعة المبادرات التي تدعم منظومة ريادة الأعمال بشكل أكبر.

واطَّلعت المزروعي خلال زيارتها للمنطقة الحرة في «مدينة مصدر» على الخطط الحالية والمستقبلية للمنطقة في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تناول النقاش التحديات التي يواجهها رواد الأعمال. وفي «مركز خليفة للابتكار»، ناقش الجانبان مجموعة التحديات التي تواجه الابتكار، ومنها صعوبة التواصل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وقلة التمويل للشركات الناشئة في المراحل الأولية لمشروعاتها.