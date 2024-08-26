«ديوا»: الهيدروجين الأخضر يدعم الحياد الكربوني

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن الهيدروجين، لاسيما الهيدروجين الأخضر، يعد أحد أنواع الوقود التي لديها قدرة على إزالة الكربون من القطاعات المختلفة. وذكرت أن مشروع «الهيدروجين الأخضر» الذي نفذته في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين، باستخدام الطاقة الشمسية، مبينة أنه يمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. وأضافت أنه منذ إطلاق المشروع في مايو 2021، حققت المنشأة أهدافها الإنتاجية بالكامل، حيث تنتج نحو 20 كيلوغراماً في الساعة من الهيدروجين الأخضر عالي النقاء.