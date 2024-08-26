الناقلات الوطنية تشغل رحلاتها إلى 606 وجهات عالمية

واصلت الناقلات الوطنية توسيع وجهاتها أمام المسافرين، مدعومة بمكانة دولة الإمارات الرائدة، وجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، فضلاً عن انتعاش الطلب على السفر، ما يعكس قوة وتنافسية شركات الطيران الإماراتية، ونجاحها في اكتساب ثقة دولية كبيرة.

ويتوقّع أن تواصل الناقلات الوطنية التحليق إلى آفاق جديدة من النمو في الفترة المقبلة عبر إضافة مزيد من الوجهات إلى شبكاتها المتنامية، لا سيما في ظل التوقعات بنمو ملموس في حركة المسافرين عبر مطارات الدولة لتبلغ 140 مليون مسافر، وذلك بحسب الهيئة العامة للطيران المدني.

وأظهر رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها من الناقلات الوطنية، أن رحلات الناقلات الوطنية تصل إلى نحو 606 وجهات حول العالم، بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن، مقارنة مع نحو 586 وجهة في نهاية عام 2023، بنمو نسبته 3.4%.

وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً أكثر من 144 وجهة لـ«طيران الإمارات»، و79 وجهة لـ«الاتحاد للطيران»، و125 وجهة لـ«فلاي دبي»، و218 وجهة لـ«العربية للطيران»، فيما تضم محفظة «ويز إير أبوظبي» 40 وجهة.

وقد واصلت «الاتحاد للطيران» تعزيز شبكة وجهاتها منذ بداية العام الجاري، في حين تطمح بحلول عام 2030 إلى التوسع إلى أكثر من 125 وجهة، إضافة إلى زيادة عدد المسافرين إلى أكثر من 33 مليون راكب سنوياً.

وتتوقع الناقلة إضافة العديد من الوجهات الجديدة العام الجاري، بعد أن أطلقت 15 وجهة جديدة العام الماضي.

ونجحت «الاتحاد للطيران» في نقل نحو 10.4 ملايين مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ووصل عدد الطائرات التي تشغلها إلى 93 طائرة في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ78 طائرة في يوليو 2023، مع إضافة 10 وجهات جديدة إلى شبكتها.

بدورها، تغطي «طيران الإمارات» حالياً شبكة واسعة تضم 144 وجهة ركاب وشحن في القارات الست، فيما تواصل العمل على توفير سعة مقعدية أكبر لتلبية الطلب المتنامي على السفر. وتستعد «طيران الإمارات» لتسيير طائراتها المحدثة من طراز «بوينغ 777» إلى وجهتين جديدتين هما زيوريخ والرياض اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، فيما تعتزم إضافة الطائرة ذاتها إلى عملياتها في جنيف وبروكسل. وتستكمل «طيران الإمارات» تحديث طائراتها من طراز «بوينغ 777»، في إطار برنامجها الذي تزيد استثماراته عن ثلاثة مليارات دولار.

من جهتها، تشغل «فلاي دبي» رحلاتها إلى 125 وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول يتألف من 88 طائرة من طراز «بوينغ 737».

ودشنت «فلاي دبي» أخيراً رحلاتها المنتظمة إلى مطار «بازل مولوز فريبورغ» الأوروبي، بواقع أربع رحلات أسبوعياً، لتصبح أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات مباشرة من دبي إلى هذه الوجهة، لتنمو بذلك شبكتها في أوروبا إلى 29 وجهة.

وتتوقّع الناقلة أن تتسلم سبع طائرات مع نهاية العام الجاري، فيما تخطط لتوظيف أكثر من 130 طياراً جديداً لدعم توسّع شبكتها.

أمّا مجموعة «العربية للطيران» فتمتلك شبكة واسعة تربط نحو 218 وجهة، انطلاقاً من ستة مراكز عمليات استراتيجية تشمل 113 وجهة من دولة الإمارات.

وسجلت «العربية للطيران» خلال النصف الأول من العام الجاري أرباحاً صافية بلغت 693 مليون درهم، وقدمت خدماتها لأكثر من 8.9 ملايين مسافر في الفترة من يناير إلى يونيو 2024 انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بارتفاع نسبته 16% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

«ويز إير أبوظبي»

تضم محفظة «ويز إير أبوظبي» 40 وجهة مع استمرارها في توسيع عملياتها لتلبية مستويات الطلب المتزايدة، من خلال تعزيز أسطولها الحديث والمستدام، ما يدعم خطط الشركة الطموحة في إطلاق رحلات نحو وجهات جديدة.