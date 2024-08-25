الناقلات الوطنية تحلق إلى 606 وجهات مع انتعاش الطلب على السفر

واصلت الناقلات الوطنية توسيع وجهاتها أمام المسافرين، مدعومة بمكانة دولة الإمارات الرائدة كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، فضلا عن انتعاش الطلب على السفر، ما يعكس قوة وتنافسية شركات الطيران الإماراتية ونجاحها في اكتساب ثقة دولية كبيرة.

ويتوقع أن تواصل الناقلات الوطنية التحلّيق إلى آفاق جديدة من النمو في الفترة المقبلة عبر إضافة مزيد من الوجهات الى شبكاتها المتنامية، لا سيما في ظل التوقعات بنمو ملموس في حركة المسافرين عبر مطارات الدولة لتبلغ 140 مليون مسافر، وذلك بحسب الهيئة العامة للطيران المدني.

وأظهر رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، استنادا إلى بيانات رسمية حصلت عليها من الناقلات الوطنية، أن رحلات الناقلات الوطنية تصل إلى نحو 606 وجهات حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن، وذلك مقارنة مع نحو 586 وجهة في نهاية العام الماضي 2023، وبنمو نسبته 3.4%.

وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حاليا أكثر من 144 وجهة لطيران الإمارات، و79 وجهة للاتحاد للطيران، و125 وجهة لـ فلاي دبي، ونحو 218 وجهة للعربية للطيران، فيما تضم محفظة "ويز إير أبوظبي" نحو 40 وجهة.

- الاتحاد للطيران

وواصلت "الاتحاد للطيران" تعزيز شبكة وجهاتها منذ بداية العام الجاري، في حين تطمح بحلول عام 2030 إلى التوسع إلى أكثر من 125 وجهة مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى زيادة عدد الضيوف إلى أكثر من 33 مليون راكب سنويا.

وتتوقع الناقلة إضافة العديد من الوجهات الجديدة هذا العام بعد أن أطلقت 15 وجهة جديدة العام الماضي، منها لشبونة، وكوبنهاغن، وكلكتا، وأوساكا، فيما أعلنت مؤخراً عن زيادة رحلاتها إلى تايلاند لتصبح 41 رحلة أسبوعيا ابتداء من أكتوبر المقبل، بينما تستأنف رحلاتها إلى نيروبي ابتداء من 15 ديسمبر المقبل.

ونجحت "الاتحاد للطيران" في نقل نحو 10.4 مليون مسافر، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ووصل عدد الطائرات التي تشغلها إلى 93 طائرة في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 78 طائرة في يوليو 2023، مع إضافة 10 وجهات جديدة إلى شبكتها.

وسجلت "الاتحاد للطيران"، خلال النصف الأول من العام الجاري صافي أرباح بعد الضريبة قدره 851 مليون درهم، بنمو على أساس سنوي قدره 48%، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 21% إلى 11.7 مليار درهم.

وتغطي "طيران الإمارات" حالياً شبكة واسعة تضم 144 وجهة ركاب وشحن في القارات الست، فيما تواصل العمل على توفير سعة مقعدية أكبر لتلبية الطلب المتنامي على السفر وتوفير مرونة وخيارات للمسافرين عبر دبي من وإلى مختلف الوجهات.

- طيران الإمارات

تستعد "طيران الإمارات" لتسيير طائراتها المحدثة من طراز "بوينج 777"، إلى وجهتين جديدتين هما زيوريخ والرياض، اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، فيما تعتزم إضافة الطائرة ذاتها إلى عملياتها في جنيف وبروكسل. وتستكمل "طيران الإمارات" تحديث 80 طائرة أخرى من طراز "بوينج 777"، في إطار برنامجها الذي تزيد استثماراته عن 3 مليارات دولار، لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات في الصناعة والارتقاء بتجربة المسافرين في الأجواء إلى مستويات غير مسبوقة.

- فلاي دبي

تحلق "فلاي دبي" إلى 125 وجهة في 58 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، يخدمها أسطول يتألف من 88 طائرة من طراز "بوينغ 737".

ودشنت "فلاي دبي" مؤخراً رحلاتها المنتظمة إلى مطار بازل مولوز فريبورغ الأوروبي، بواقع أربع رحلات أسبوعياً لتصبح أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات مباشرة من دبي إلى هذه الوجهة، لتنمو بذلك شبكتها في أوروبا إلى 29 وجهة منها بودابست وكاتانيا وكراكوف وميلانو- بيرغامو وبراغ وسالزبورغ وزغرب.

وتتوقع الناقلة أن تتسلم سبع طائرات مع نهاية العام الجاري، فيما تخطط لتوظيف أكثر من 130 طيارا جديدا لدعم توسع شبكتها، مع إضافة كل من بازل وريغا وتالين وفيلنيوس إلى وجهاتها.

- العربية للطيران

تمتلك مجموعة "العربية للطيران" شبكة واسعة تربط نحو 218 وجهة انطلاقاً من 6 مراكز عمليات إستراتيجية تشمل 113 وجهة من دولة الإمارات، بالإضافة إلى من مراكز عملياتها في المغرب ومصر وباكستان.

وسجلت "العربية للطيران" خلال النصف الأول من العام الجاري، أرباحاً صافية بلغت 693 مليون درهم، وقدمت خدماتها لأكثر من 8.9 مليون مسافر في الفترة من يناير إلى يونيو 2024 انطلاقا من جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بارتفاع نسبته 16% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما حافظ معدل إشغال المقاعد خلال النصف الأول على نسبة مرتفعة بلغت 81%.

- "ويز إير أبوظبي"

تضم محفظة "ويز إير أبوظبي" 40 وجهة مع استمرارها في توسيع عملياتها لتلبية مستويات الطلب المتزايدة، من خلال تعزيز أسطولها الحديث والمستدام، ما يدعم خطط الشركة الطموحة في إطلاق رحلات نحو وجهات جديدة.