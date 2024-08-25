دبي المدينة السياحية الأكثر رواجاً في العالم على منصات التواصل

حلت دبي في الموقع الأول بقائمة المدن السياحية الأكثر رواجاً في العالم على منصات التواصل الاجتماعي، وفقاً لتحليل أجرته شركة «تيتان ترافل» العالمية للسفريات. ونشرت الشركة في تحليلها قائمة لأشهر مدن ووجهات العالم، وذلك من خلال خبراء سفر يستكشفون أكثر الأماكن زيارةً في العالم، وأكثر المعالم شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي لعام 2024.

وحظيت دبي وفقاً للتحليل بأكثر من 30 مليون مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك»، وأكثر من 123 مليون منشور على منصة «إنستغرام».

ولفت تحليل الشركة إلى أن شهرة دبي العالمية تنبع من كونها تتميز بفرادة مراكز التسوق، والوجهات السياحية، كما أنها تشتهر بهندستها المعمارية الفريدة الخلابة، بما في ذلك «برج خليفة»، أطول مبنى في العالم.

عن صحيفة «ميرور ترافل» البريطانية