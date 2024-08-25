الهند: قطاع الفضاء يضيف 60 مليار دولار

ذكر تقرير أن قطاع الفضاء الهندي أسهم في السنوات الـ10 الماضية بـ60 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توفير 4.7 ملايين وظيفة في البلاد.

وأظهر التقرير أن الهند استثمرت في السنوات الأخيرة نحو 13 مليار دولار في قطاع الفضاء. ومن خلال الفوائد المباشرة وغير المباشرة، أسهم القطاع بمبلغ 60 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، بحسب قناة «إن دي تي في» الإخبارية الهندية.

وأصدر وزير قطاع الفضاء، جيتندرا سينج، التقرير الذي أعدته شركة الاستشارات العالمية (نوفاسبيس)، بتكليف من منظمة أبحاث الفضاء الهندية بمناسبة اليوم الوطني للفضاء. وأظهر التقرير أن الهند تعد ثامن أكبر دولة في مجال الفضاء في العالم من حيث التمويل.