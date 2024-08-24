عقاريون يؤكدون جاذبية الإيجارات قصيرة الأجل في دبي للزوار والمستثمرين

أكد عقاريون في تقرير صادر عن موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في الاستشارات العقارية، جاذبية الإيجارات قصيرة الأجل في دبي للزوار والمستثمرين، مع ارتفاع الطلب وزيادة الإقبال على هذا النوع من العقارات.

ونقل التقرير عن المدير التنفيذي لشركة «إدواردس آند تاورز» العاملة في مجال الوساطة العقارية والمسح العقاري بدبي، مايلز روثويل، أن العام الماضي شهد ارتفاعاً كبيراً في الإيجارات قصيرة الأجل في دبي، مقارنة بعام 2022، مع زيادة 30% في الحجوزات بسبب انتعاش الحركة السياحية وتنامي الطلب على خيارات السكن والإقامة المرنة، ما أدى إلى زيادة عوائد المستثمرين بنسبة 20%، وهي أعلى من عقود الإيجار التقليدية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان: «يكشف تقريرنا الفني الذي صدر أخيراً تحت عنوان (فتح الأبواب: مؤشرات واتجاهات وتوقعات للسوق العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة)، أن معظم مستأجري الفترات القصيرة مع عائلاتهم يفضلون المجتمعات السكنية العصرية التي تتميز بمرافق حيوية واتصال سهل مع المناطق الأخرى». وأضاف: «في الوقت الذي يبحث فيه المستهلك (الزائر) عن تجارب مميزة، تبرز فرصاً قيّمة للمستثمرين لاختيار العقارات المناسبة التي تضخ عائدات مالية أعلى، إذ يشكل نمو قطاع الإيجارات قصيرة الأجل تطوراً مهماً في سوق العقارات في دبي».

بدوره، أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «برايمستاي»، العاملة في مجال تأجير منازل العطلات في دبي، أنطوني جوزيف أبو جودة، أنه إلى جانب الزيادة في الطلب، برزت مناطق محددة كوجهات أكثر شهرة واستقطاباً لخيارات الإيجار قصير الأجل في دبي.

وقال أبو جودة: «أصبحت دبي خلال السنوات الأخيرة وجهة رائدة للسفر الفاخر، وبرز توجه لدى العائلات والمجموعات يفضل منازل العطلات الفسيحة على غرف الفنادق المتعددة، ما أدى إلى زيادة الطلب على فيلات العطلات والشقق الرحبة للإيجارات قصيرة الأجل».