54 مليار درهم ودائع جديدة لأجل 3 أشهر في بنوك الدولة

استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع جديدة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة تجاوزت 54 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وأظهرت الإحصاءات، أن الودائع في البنوك لأجل ثلاثة أشهر سجلت نحو 659.01 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 604.99 مليارات درهم في ديسمبر 2023، بنمو نسبته 8.9%.

واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 90.9% من الودائع لأجل ثلاثة أشهر أو ما قيمته 598.9 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية إلى نحو 9.1% أو ما يعادل 60.02 مليار درهم.

كما استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع لأجل أكثر من ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر، بقيمة 18.1 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، ليصل رصيدها إلى 227.71 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، ارتفاعاً من 205.4 مليارات درهم بنهاية عام 2023، بنمو 8.6%.

وبلغ نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر نحو 89.9% بما قيمته 204.8 مليارات درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية إلى نحو 22.8 مليار درهم بنسبة تعادل 10.1%.

واجتذبت الودائع لأجل أكثر من ستة شهور وحتى 12 شهراً، نحو 15.2 مليار درهم خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، لتسجل نحو 275.89 مليار درهم في نهاية مايو المنصرم، مقابل نحو 260.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بارتفاع ناهز 6%.

وحصلت البنوك الوطنية على حصة من الودائع لأجل أكثر من ستة أشهر وحتى 12 شهراً، بنحو 92.2%، تعادل أكثر من 254.4 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية نحو 7.8% تعادل 21.42 مليار درهم.

وسجلت الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً نحو 44.48 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، لترتفع بنسبة 0.52% أو ما يعادل 230 مليون درهم مقارنة بنحو 44.25 مليار درهم في ديسمبر 2023.

ووصل نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً لنحو 94.1%، أو ما يعادل 41.8 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 5.9% بما قيمته 2.63 مليار درهم.