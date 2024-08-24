الإمارات ضمن الـ 10 الكبار عالمياً في 20 مؤشراً بـ «التكنولوجيا والاتصالات»

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات حلت ضمن الـ10 الكبار عالمياً في 20 مؤشراً رئيساً من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك حسب آخر التقارير التي أصدرها عدد من أكبر المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية العالمية، ما يدعم مكانة الدولة وجهة رئيسة مفضلة للعيش والإقامة والأعمال والتجارة والاستثمار.

وأوضح المركز أن الإمارات جاءت في المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، وفقاً لتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة «بيرتلمان ستيفتنغ» لشبكة حلول التنمية المستدامة لعام 2024، كما تصدرت عالمياً في مؤشر عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت كنسبة من عدد السكان، حسب التقرير نفسه.

وجاءت الإمارات في المركز الأول أيضاً في مؤشر مستخدمي الإنترنت، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024.

وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في ثلاث مؤشرات، هي: مؤشر تغطية شبكات الجيل الثالث كنسبة من عدد السكان، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 من السكان، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت من عدد السكان، وذلك حسب تقرير تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024.

ولفت مركز التنافسية والإحصاء إلى تصدر الإمارات في مؤشر النطاق العريض اللاسلكي، وفقاً لتقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، ومؤشر استخدام الإنترنت، حسب تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد «ليجاتم»، ومؤشر اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 من السكان، وفق تقرير التقدم الاجتماعي الصادر عن منظمة «حتمية التقدم الاجتماعي».

وجاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر استخدام الشبكات المهنية الافتراضية، وفقاً لتقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «آنسياد» لآخر إصدار لعام 2023، كما حلت بالمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الوصول إلى الهاتف المحمول، حسب تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد «ليجاتم»، بينما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر المهارات الرقمية، وفقاً لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «آنسياد» لعام 2023 حسب آخر إصدار.

وأفاد «التنافسية والإحصاء»، بأن الإمارات جاءت في المركز الرابع عالمياً في مؤشر الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2023.

وحلت الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً في ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر الأمن المعلوماتي وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، ومؤشر حيازة الأجهزة اللوحية، حسب تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر عرض النطاق الترددي للإنترنت وفق تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد «ليجاتم» لعام 2023.

وجاءت الإمارات في المركز التاسع عالمياً في ثلاثة مؤشرات، شملت: مؤشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقاً لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «آنسياد»، ومؤشر استخدام المنصات الرقمية لتقديم خدمات النقل والشحن، ومؤشر استخدام المنصات الرقمية لتقديم خدمات المطاعم والفنادق والأنشطة الترفيهية، وذلك وفقاً لتقرير تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، في حين حلت في المركز العاشر في مؤشر الأمن المعلوماتي، وفقاً لتقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية حسب آخر إصدار لعام 2023.

• الدولة تصدرت معظم المؤشرات، منها «اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة»، و«مستخدمي الإنترنت».