«ديوا» تطور أول نهج رقمي بالكامل لتقييم حالة الأصول الحرجة

طوّر مركز البحوث والتطوير، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أول نهج رقمي بالكامل، لتقييم حالة الأصول الحرجة، مثل محولات الطاقة والخطوط الهوائية.

وذكرت الهيئة، في بيان أمس، أن النهج المطبق، يمتاز باستغنائه عن الحساسات في مواقع العمل أو تركيب أي معدات أو أجهزة، واعتماده على بيانات الأصول ومواقعها الجغرافية فقط.

ويستند النهج المبتكر على معيار شهادة الجودة العالمية (ISO 9223:2012)، لتقييم التآكل ونسب الأكسدة الناتجة عن الظروف الجوية للخطوط الهوائية.

وبالنسبة إلى محولات الطاقة، استند النهج على معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC 60067-7)، لاعتماد درجة الحرارة الخارجية في البيئة المحيطة، بوصفها عاملاً للتنبؤ.

ولإثراء تجربة المستخدمين، طبق مركز البحوث والتطوير واجهة مستخدم سهلة، لتقديم معلومات مفيدة. ويقوم المعنيون باستخدام هذه المعلومات، لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وبالتالي خفض النفقات، والارتقاء بكفاءة عمليات التخطيط والعمليات التشغيلية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نطبق أحدث الاستراتيجيات الرقمية المبتكرة، لرفع كفاءة واعتمادية شبكات الكهرباء والمياه، ومن خلال استثمار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، نمكّن الهيئة من المحافظة على تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية».

وأكد الالتزام بتسريع عجلة التحول الرقمي في شبكات الكهرباء والمياه، لتلبية الطلب المتزايد في دبي.