«طاقة» و«جيرا» تنجزان صفقة لتمويل توسعة محطة في السعودية

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بالتعاون مع شركة «جيرا» التي تُعدُّ أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان، إنجاز صفقة لتمويل شركة «نجم للإنتاج المشترك المحدودة»، وهذا المشروع هو محطة صناعية جديدة للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار، وستزوّد مجمّع البتروكيماويات في الجبيل بالمنطقة الشرقية في السعودية.

وستوفر محطة الإنتاج المشترك الجديدة نحو 475 ميغاواط من الكهرباء، ونحو 452 طناً في الساعة من البخار المُنتج بواسطة توربينات الغاز العاملة بالدورة المركبة ذات التقنية العالية.

وسيتم تطوير المحطة بواسطة شركة ذات غرض خاص، مملوكة بشكل مشترك من قبل «طاقة» بنسبة 51%، وشركة «جيرا» بنسبة 49% بموجب عقد مدته 25 عاماً، وفق نظام البناء والتملك والتشغيل، قابل للتمديد خمس سنوات بالاتفاق المتبادل.

وستتولى «طاقة» و«جيرا» مسؤولية عمليات التشغيل والصيانة في المحطة عبر شركة أخرى مخصَّصة لهذا الغرض.

ويأتي إنجاز صفقة التمويل عقب إبرام «طاقة» و«جيرا» في مارس 2024، اتفاقية لشراء الكهرباء والبخار مع شركة «أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات» (ساتورب)، وهي مشروع مشترك مملوك من قبل كل من شركة «الزيت العربية السعودية» (أرامكو السعودية)، وشركة «توتال إنرجيز إس إي» (توتال إنرجيز).

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه في «طاقة»، فريد العولقي: «يسعدنا إنجاز صفقة التمويل هذه، حيث إنها خطوة مهمة تعزز مكانة (طاقة) باعتبارها شريك الأعمال المفضل لمشروعات المرافق بهذا المستوى».

وأضاف: «انطلاقاً من التزامنا الراسخ بالنمو وتحقيق الكفاءة، فإنه إلى جانب كون (طاقة) إحدى الشركتين المطورتين لهذه المحطة، فإنها ستتولى عمليات التشغيل والصيانة في المحطة، وهما مجالا الأعمال اللذان تركز عليهما (طاقة) لتوسيع قدراتها، فضلاً عن إضافة إنتاج 475 ميغاواط كهرباء، و452 طناً في الساعة من البخار إلى قدرتنا الإجمالية».